'Понимаем, где будет размещение': Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

Информацию о размещении "Орешника" Украина передает своим партнерам.

Стало известно о размещении новых ракет в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Главное:

Известно, где в Беларуси расположен российский "Орешник"

Информация об этом передается украинским партнерам

Украина передала партнерам информацию, где в Беларуси расположен российский "Орешник", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил он в Telegram, партнеры примут решение о том, как им реагировать на эту ситуацию.

"Завершается размещение "Орешника" на территории Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать", - сказал Зеленский.

Куда направлен Орешник: данные разведки

Россия, выступающая в роли государства-агрессора, размещает на территории Беларуси баллистическую ракету средней дальности под названием "Орешник". Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Он отметил, что ракета ориентирована на европейское направление. Таким шагом российская сторона стремится усилить давление на страны Европы и одновременно снизить риск поражения комплекса "Орешник".

Ранее сообщалось о том, что российские ракеты "Орешник" появятся на секретной базе в Беларуси. В Беларуси началось строительство новой военной базы возле Минска, однако в публичном пространстве нет никаких упоминаний об этом строительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси. Из Беларуси в Киев "Орешник" может долететь меньше чем за 2 минуты.

Как сообщал Главред, ракеты "Орешник" имеют дальность полета "5000 километров, с "мертвой зоной" около 700 километров", поэтому европейцам, особенно в Восточной Европе, нужно обратить на это внимание.

