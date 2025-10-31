Укр
Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

Руслана Заклинская
31 октября 2025, 14:05обновлено 31 октября, 14:56
СБУ, ГУР и СВР ликвидировали одну из трех ракет в Капустином Яру.
Украина уничтожила "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, ТАСС

Главное:

  • Украина уничтожили один из трех выстрелов "Орешника"
  • Операция состоялась летом 2023 года
  • РФ готовится разместить "Орешник" в Беларуси

Силы обороны Украины успешно уничтожили один из трех выстрелов гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории России. Операцию провели летом 2023 года. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает РБК-Украина.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Но мы можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное", - рассказал он.

Малюк добавил, что операция тогда не афишировалась и информация о ней передавалась исключительно президенту Украины и нескольким президентам других стран.

"Это было в тот момент, когда название "Орешник" никто в широкой общественности не использовал. И россияне в то время особо им еще не угрожали. Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом", - отметил руководитель СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время той же встречи отметил, что по данным украинской разведки, Россия имела три выстрела "Орешника". Один из них уже был использован, второй - уничтожили украинские Силы обороны, а по меньшей мере один еще остается в распоряжении врага.

"Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести", - заявил глава службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Зеленский также отметил, что Россия планирует разместить один из "Орешников" на территории Беларуси. Глава государства добавил, что западные партнеры должны обратить на это внимание.

"Мы понимаем, примерный радиус действий у них 5500 (километров, - ред). И есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам, особенно восточной Европе стоит обратить на это внимание. Да и всем. Надо обратить на эти риски", - пояснил президент.

Комплекс Ярс, инфографика
Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

Чем опасна ракета "Орешник" - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан не исключает, что РФ может применить ракетный комплекс "Орешник" против различных целей, даже Киева. В то же время он отмечает, что это оружие значительно уступает "Искандеру" по точности и мощности.

По словам эксперта, "Орешник" - это оружие для поражения площади, но оно не так опасно, как его подают в медиа. По сравнению с "Искандером", который несет 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас и может нанести удар за несколько минут с максимальной эффективностью, "Орешник" менее точный и имеет меньшую разрушительную силу.

"Поэтому угроза "Орешником" в большей степени призвана оказывать психологическое давление. Кроме того, "Орешника" в России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Поэтому здесь чисто психологический момент", - отметил Свитан.

Ракета "Орешник" - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности "Орешник", однако умалчивает о его неудачных испытаниях. По словам Путина, первый серийный образец уже якобы передали в войска, но, как подчеркнул глава ЦПД Коваленко, второй пуск комплекса завершился провалом.

Также ранее помощник Путина Владимир Мединский пригрозил Украине ударами ракетным комплексом "Орешник", намекнув, что под ударом могут оказаться Киев или Львов. Он заявил, что российское общество якобы "требует ударов".

Кроме этого, в Беларуси началось масштабное строительство новых военных баз, в частности вблизи Минска, где могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник". Как сообщило Радио Свобода со ссылкой на расследование "Схем", база возле села Павловка восстанавливается на месте бывшего советского ракетного полка.

О персоне: Василий Малюк

Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, глава Службы безопасности Украины. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

