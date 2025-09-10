Укр
Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИ

Руслана Заклинская
10 сентября 2025, 17:56
40
В Беларуси началось строительство новой военной базы возле Минска, однако в публичном пространстве нет никаких упоминаний об этом строительстве.
Российские ракеты 'Орешник' могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИ
В Беларуси началось масштабное строительство новых военных баз / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео минобороны РФ, radiosvoboda.org

Главное:

  • В Беларуси началось масштабное строительство новых военных баз
  • База вблизи села Павловка охватывает более 2 км
  • На базе могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник"

На территории Беларуси начато масштабное строительство новых военных баз. Один из объектов расположен вблизи Минска и именно там могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник". Об этом сообщило Радио Свобода, опираясь на расследование проекта "Схемы".

Журналисты совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки и создали карту военных объектов Беларуси. Она включает как новые базы, так и модернизированные старые полигоны, которые планируют использовать во время совместных учений России и Беларуси "Запад-2025".

видео дня

База вблизи Минска

Особое внимание привлекла база вблизи села Павловка, к югу от Минска. Строительство там началось еще в июне прошлого года и сейчас охватывает площадь более 2 квадратных километров.

Исторически этот участок использовался еще в советские времена. На нем базировался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения с вооружением баллистических ракет средней дальности Р-12, а также мобильных комплексов "Пионер" и "Тополь". После распада СССР и добровольного отказа Беларуси от ядерного арсенала объект был заброшен.

Сейчас база активно восстанавливается. На ее территории уже появились:

  • 13 складов боеприпасов размером 30×20 м, защищенных оборонительными стенами;
  • три ангара длиной 100 м;
  • многочисленные земляные насыпи и фундаменты будущих зданий;
  • разветвленная сеть дорог, соединяющая ключевые объекты базы.
Российские ракеты 'Орешник' могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИ
Основной участок базы / Фото: radiosvoboda.org

Что могут разместить на базе

Несмотря на масштаб работ, в публичном пространстве Беларуси отсутствуют какие-либо официальные упоминания о строительстве. Как отметили в издании, нет заявлений правительства, кадастровых документов или подтверждений того, какое именно подразделение армии Беларуси или России будет там дислоцировано.

Смотрите видео, где видно строительство базы:

Российские ракеты 'Орешник' могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИ
Строительство базы в Беларуси / Фото: скриншот

Польский военный эксперт Конрад Музыка, ознакомившись со спутниковыми снимками, предположил, что на этой базе могут быть размещены российские баллистические ракеты "Орешник". По мнению эксперта, Беларусь сама не планирует наступательные операции, однако россияне пока не демонстрируют намерений покидать территорию страны.

Российские ракеты 'Орешник' могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИ
Общая территория базы / Фото: radiosvoboda.org

Какова опасность ракеты "Орешник"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан не исключает, что атака "Орешником" может быть реальной и по разным целям, включая Киев. По словам эксперта, "Орешник" - это оружие для поражения площади, но оно не такое опасное, как его подают в медиа. По сравнению с "Искандером", который несет 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас и может нанести удар за несколько минут с максимальной эффективностью, "Орешник" менее точный и имеет меньшую разрушительную силу.

"Поэтому угроза "Орешником" в большей степени призвана оказывать психологическое давление. Кроме того, "Орешника" в России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Поэтому здесь чисто психологический момент", - добавил Свитан.

Российские ракеты 'Орешник' могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИ
Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Учения России и Беларуси "Запад-2025" - новости по теме

Как сообщал Главред, "Запад-2025" - это крупнейшие совместные учения этого года, в которых, по официальным данным, примут участие тысячи военнослужащих и современная военная техника. Проведение таких масштабных учений вызывает беспокойство у Варшавы и других соседних стран, ведь они проходят вблизи границ ЕС.

Украина контролирует ситуацию вокруг учений. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пока угроз с белорусского направления нет, а Россия пытается "раскрутить" тему информационно.

Кроме того, 31 августа в Беларуси стартовали учения ОДКБ. На учениях задействовано 450 единиц техники, 9 самолетов и вертолетов и более 70 дронов.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов предупредил о возможной волне информационного обострения накануне учений "Запад-2025". По его словам, около 12 сентября начнет активно распространяться российская дезинформация, большинство которой будет направлено на нагнетание истерии.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

