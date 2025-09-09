Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

Олег Жданов не исключил, что провокации в ходе учений "Запад-2025" вполне возможны.

Олег Жданов спрогнозировал сценарий учений РФ и Беларуси / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Важное из заявлений Жданова:

В этом году эти учения не представляют угрозы для Украины

Провокации в ходе учений "Запад-2025" вполне возможны

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые пройдут 12-16 сентября.

"В принципе, в этом году эти учения не представляют угрозы для Украины и других стран, потому что задействована незначительная численность личного состава из разных стран ОДКБ. Однако дабы раздуть значимость этих учений и напугать НАТО и не только, российское руководство включило в программу отработку вопросов планирования и нанесения ядерных ударов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Среди прочего эксперт отмечает, что это должно послужить подтверждением того, что Россия таки передаст диктатору Александру Лукашенко ядерные боезаряды, что является единственным более-менее серьезным элементом этих учений.

Вместе с тем он не исключил, что провокации в ходе учений "Запад-2025" вполне возможны.

"Тут все зависит от нашего военно-политического руководства. Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Во всяком случае, нужно объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории. А в Беларуси с дронами дела обстоят вообще никак, там только начинают развивать это направление. Соответственно, такое предупреждение с нашей стороны для Беларуси будет стопроцентным стимулом, чтобы не допустить провокаций в период учений", - убежден он.

Собеседник не исключил, что Россия учениями "Запад-2025" пытается создать видимость иллюзии "держите меня семеро, иначе я его буду бить".

"Весь мир смотрит на Россию и видит, что она не может справиться с Украиной. Поэтому россиянам так важно показать, что они крутые, что у них новые методики ведения боевых действий и новые образцы вооружений, что они сильные и могут победить всех. Ведь все смотрят на Россию и вопрошают, где же ее успехи, Москва же говорила, что к концу лета Донбасс будет под контролем России, что будут "освобождены" Херсонская и Запорожская области. У России стремительно падает престиж, и учения "Запад-2025" ей необходимы как попытка спасти ситуацию", - добавил Жданов.

Вероятность наступления из Беларуси: мнение эксперта

Военный аналитик, полковник запаса Вооружённых сил Украины и инструктор-пилот Роман Свитан высказался по поводу возможного нового наступления российской армии с территории Беларуси.

По его мнению, масштабное наступление, подобное событиям 2022 года, маловероятно — для проведения такой операции недостаточно 40–50 тысяч военнослужащих. Эксперт также отметил, что вариант атаки на Киев со стороны Беларуси в нынешних условиях практически исключён.

Напомним, в Беларуси ранее проходили военные учения возле украинской границы под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. Учения включали прием военнообязанных, восстановление навыков командного состава и подготовку военных к выполнению задач вместе с инженерными подразделениями.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных Сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако на данный момент эти силы не представляют угрозы для Украины.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

