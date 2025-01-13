Беларусь перебросила к границе с Украиной армию и спецназовцев - СМИ

В приграничных с Украиной территориях произошла достаточно масштабная переброска подразделений ВС РБ.

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Минск вернул военных на приграничные территории после их вывода несколько месяцев назад / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby

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Военной угрозы для Украины пока нет

На приграничные с Украиной территории белорусское командование перебросило подразделения Вооруженных Сил РБ, которые в сентябре-октябре 2024 года оттуда вывели. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Известно, что 11-я омбр уже находится в Столинском и Лельчицком районах, 120-й омрб - на окраине аэродромов "Зябровка" и "Боков", а место дислокации 147-й зрп неизвестно.

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"Точное время переброски подразделений неизвестно. Численность переброшенных к границе можно оценить в примерно 1500 человек", - говорится в сообщении.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Кроме этого в пограничье продолжают находиться подразделения спецназначения внутренних войск. Но несмотря на это на данный момент военной угрозы для Украины они и переброшенные подразделения не создают.

Наращивание военного присутствия Беларуси на границе с Украиной

Напомним, в начале января 2025 года Главред писал, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. В частности подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Впоследствии руководитель ЦПД Украины Андрей Коваленко сообщил, что по состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси на севере Украины нет, ведь признаков создания ударных группировок или подготовки к наступательным действиям не зафиксировано.

Ранее также в Минобороны Беларуси сообщили, что под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета будут проводиться военные учения возле украинской границы.

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Что такое "Беларускі Гаюн"? Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

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