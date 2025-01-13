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Атака 1500 дронов на Украину: в британской разведке сообщили об опасности

Анна Косик
13 января 2025, 14:23
2831
Количество дронов-камикадзе, которыми оккупанты обстреливают едва ли не ежедневно Украину, будет меняться ежемесячно.
Атака дронов
У врага достаточно дронов для масштабных атак Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в разведке:

  • Россия может выпускать по Украине ежемесячно более 1500 дронов
  • В декабре РФ впервые за долгое время уменьшила количество атак беспилотниками
  • Украинская ПВО сбивает большинство вражеских целей

Страна-агрессор Россия не прекращает терроризировать население Украины постоянными атаками дронов. В ближайшие месяцы враг сможет применять во время обстрелов более 1500 дронов-камикадзе.

Об этом сообщила разведка при Министерстве обороны Великобритании в соцсети X. Уже известно, что в декабре 2024 года оккупанты запустили по Украине примерно 1700 беспилотников различных типов.

видео дня

Эта статистика свидетельствует, что впервые с апреля 2024 года враг уменьшил количество примененных для обстрелов Украины дронов-камикадзе.

"Вероятно, что погодные факторы повлияли на операции в начале месяца, что подтверждается несколькими ночами волн более 100 дронов-камикадзе, которые следовали за периодами особенно низкой или нулевой активности", - говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 53% российских дронов, другие же обычно обезвреживали с помощью радиоэлектронной борьбы, или же они отклонялись от курса.

При этом в разведке предупредили, что остается вероятность того, что Россия сможет поддерживать количество дронов для обстрелов Украины в последующие месяцы, которое будет превышать по крайней мере 1500 единиц.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Угроза обстрелов Украины дронами - что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждал, что страна-агрессор Россия не прекращает террор против мирного населения Украины и только за период с 6 по 12 января нанесла сотни ударов по украинской территории, выпустив более 600 ударных дронов.

Накануне военный эксперт Роман Свитан предупредил, что РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине.

Ранее также Главред писал, что российские оккупанты во время атаки дронами по Киеву прибегают к хитрости, чтобы обойти противовоздушную оборону. Захватчики для этого активно меняют высоту пролета беспилотников, а также маршруты, по которым они движутся.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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