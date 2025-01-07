РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

Российские оккупанты во время атак беспилотниками по столице Украины активно меняют высоту и эшелоны пролета, а также маршруты.

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РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами, отмечает эксперт/ коллаж: Главред, фото: скрин, t.me/SJTF_Odes

Основные тезисы Храпчинского:

Оккупанты меняют высоту и маршруты пролета дронов во время атак по Киеву

Таким образом российские захватчики хотят обойти украинскую ПВО

Российские оккупанты во время атаки дронами по Киеву прибегают к хитростям, чтобы обойти противовоздушную оборону. Захватчики для этого активно меняют высоту пролета беспилотников, а также маршруты, по которым они движутся.

Некоторым дронам в последнее время удавалось прорваться и нанесли удары по центру столицы. Об этом сказал заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Главреду.

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"Вопрос не в технологичности, а в стратегии использования. Враг активно меняет высоту и эшелоны пролета, а также маршруты. С учетом количества дронов, выпущенных по Киеву, можно утверждать, что некоторые из них прорвались и нанесли удары, которые мы увидели в центре города. Не стоит выделять Банковую или делать из нее "царское село", которое пострадало от удара дронов. Вспомните, сколько раз были попадания по другим районам Киева. Кроме того, значительная часть ракет, которые летят на Киев, направлены по центрам принятия решений. Даже если ракеты сбивают, обломки все равно повреждают городскую инфраструктуру", - отметил Храпчинский.

По его словам, враг адаптируется и пытается преодолеть украинскую ПВО.

"Нам есть над чем работать, и мы понимаем, куда двигаться. Главная задача общества - поддерживать силы обороны, донатить и помогать инженерам. Кроме того, необходимо привлекать новые кадры, чтобы масштабировать производство оружия", - подытожил эксперт.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ терроризирует Украину сотнями ракет и дронов. Запад недостаточно давит на врага, чтобы прекратить российский террор гражданского населения Украины.

Напомним, в ночь на 6 января РФ атаковала Украину ракетами и 128-ю БпЛА - стало известно, сколько целей сбила ПВО. В результате российской атаки были повреждены здания в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, сообщили Воздушные силы Украины.

Также ранее сообщалось, что оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне - есть погибший и раненые. Россияне ударили с беспилотника по общественному транспорту в Корабельном районе.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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