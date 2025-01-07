Что будет с тарифами на свет в Украине: нардеп объяснил ситуацию

Кабмин расширил список категорий граждан, которые может получать электроэнергию по льготному тарифу, сказал Сергей Нагорняк

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Электроэнергия для населения дорожать пока не будет - нардеп / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

Свет для бытовых потребителей дорожать пока не будет

С 1 января ряд потребителей может получать электроэнергию по льготному тарифу

Пока нет предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Власти расширили категории граждан, которые могут получить электричество по льготному тарифу. Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Сергей Нагорняк.

Как сообщает пресс-служба Рады, он рассказал о том, что продажа электроэнергии частным и государственным компаниям пока позволяет покрывать себестоимость и получать прибыль.

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"Сейчас рыночная цена на электроэнергию достигает 7-8 грн за киловатт, и государственные энергокомпании частично недополучают прибыль, но они продают электроэнергию на рынке для частных и государственных компаний, поэтому этих денег хватает, чтобы покрыть себестоимость и получить прибыль", - сказал Нагорняк.

Кто может получать электричество по льготному тарифу с 1 января

Также нардеп акцентировал внимание на том, что с 1 января расширены категории населения, которые могут получать электричество по льготному тарифу.

"Это совладельцы больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жители таких домов могут платить за электроэнергию 2 грн 64 коп. за киловатт до конца апреля 2025 года. Также имеющий двухзонный счетчик может платить в ночное время по 1 грн 32 коп. за киловатт. Такие же тарифы действуют для граждан, установивших электрические котлы", - подчеркнул Сергей Нагорняк.

Кратко об очередях отключений света / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, в Украине подорожал один из тарифов на электроэнергию. В частности, электричество подорожало для коммерческих потребителей, но не для населения.

В Украине может подорожать электроэнергия до 6,5 грн/кВт-час, считает народный депутат Богдан Кицак. В ноябре он говорил, что электричество будет дорожать с 2025 года.

Свет, газ и теплоснабжения не подорожают до конца текущего отопительного сезона, сказал в начале декабря премьер-министр Денис Шмыгаль. Изменений в такие планы государство не планирует.

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Кто такой Сергей Нагорняк? Сергей Нагорняк – предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас – народный депутат IХ созыва от фракции Слуга народа. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуга. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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