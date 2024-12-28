В Украине вырос один из тарифов на электроэнергию: кому придется платить больше

Изменение коснется только коммерческих потребителей.

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В Украине вырос один из тарифов на электроэнергию/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

В Украине подорожал один из тарифов на электроэнергию

Дороже за транспортировку электроэнергии придется платить коммерческим потребителям

В Украине один из тарифов на электроэнергию подорожал. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.

Дороже придется платить только коммерческим потребителям, это не коснется тарифов для домашних хозяйств. О таком решении сообщили на заседании НКРЭКУ.

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Новая оплата за услуги "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии от производителя к коммерческому потребителю установлена на уровне 686,23 грн/МВт*ч.

При этом тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств останутся на текущем уровне как минимум до 1 мая 2025 года. То есть в зимний период 2024-2025 годов стоимость 1 кВтч составит 4,32 грн/кВтч, независимо от тарифа на передачу.

Однако стоит отметить, что в Украине действуют различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные для пользователей с электрическим отоплением.

Повышение тарифов в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в правительстве сделали заявление относительно повышения тарифов на свет, газ и тепло в Украине. По словам главы правительства, для украинцев будут действовать еще 7 программ "Зимней поддержки".

Также ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию значительно вырастет - эксперт в сфере ЖКХ озвучил, на сколько. Повышение тарифов связано с требованиями МВФ, которые предусматривают их выравнивание до рыночного уровня.

Также стало известно, что крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы. " Укртелеком" пойдет на такой шаг уже с 1 января 2025 года.

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