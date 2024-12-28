Смертельная авария в Киеве: водитель Tesla под градусом унесла две жизни - детали

Женщину задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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ДТП в Соломенском районе с участием пьяной водительницы привело к жертвам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Tesla врезалась в забор в Киеве

Водительнице грозит 12 лет заключения

В ночь на 28 декабря в Киеве произошло трагическое ДТП с участием электрокара Tesla. Инцидент произошел в Соломенском районе во время комендантского часа.

Деталями поделились в полиции Киева.

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По данным полиции, 41-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,84 промилле), превысила безопасную скорость, потеряла контроль над автомобилем и врезалась в бетонный забор.

Удар привел к опрокидыванию автомобиля на крышу, в результате чего погибли два человека.

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля - 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте", - отметили в полиции.

Женщину задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет заключения и запрет на управление транспортными средствами сроком до 10 лет.

ДТП в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 22 декабря на Прикарпатье произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых ребенок.

Также недавно стало известно, что, к сожалению, в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей. Рената возвращалась домой к родным, но попала в ДТП вблизи села Чижики Львовской области. Всего в происшествии погибли семь человек.

Кроме этого, в начале декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. Как результат, погибла 10-летняя девочка. Более того, вероятного виновника уже ловили без прав.

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Причины ДТП - что известно Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что: 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,

27 % - совокупными факторами дороги и водителя,

6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,

3 % - исключительно факторами дороги,

3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,

2 % сугубо факторами транспортного средства

1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства. Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений. Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.

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