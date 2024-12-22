Масштабное ДТП на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек, среди них ребенок

Основное:
- Вблизи села Лоева произошло ДТП
- В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых ребенок
- Пострадавших доставили в больницу
Масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса произошло на Прикарпатье, в результате инцидента пострадали 13 человек. Об этом сообщает председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
В ГСЧС написали, что авария произошла на автодороге "Мукачево - Львов" вблизи села Лоева.
По словам Онищук, пострадавшие доставлены в Надворнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.
"Осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего - перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, сейчас его оперируют. Других участников аварии дообследуют медики", - говорится в сообщении.
Также председатель Ивано-Франковской ОВА обратилась к участникам дорожного движения.
"Будьте осторожны за рулем, не пренебрегайте правилами дорожного движения, потому что неосмотрительность на дороге, к сожалению, имеет трагические последствия.", - подчеркнула она.
По информации ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 19-летняя водитель Jaguar, жительница Львовской области, совершая обгон попутного транспортного средства, не убедилась в безопасности маневра и нарушила ПДД - пересекла сплошную линию дорожной разметки.
Затем выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с микроавтобусом, которым управлял 25-летний житель Ивано-Франковской области.
ДТП в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы.
По данным правоохранителей, авария произошла около 19:45 на улице Набережная Заводская, возле остановки "Детский комбинат". Водитель автомобиля BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.
4 ноября, в Киеве произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В полиции столицы сообщали, что авария произошла на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева.
Днем ранее, 3 ноября в Одесской области в ДТП попал депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. В результате аварии мужчина погиб на месте. Авария произошла около 19:00 вблизи поселка Староказачье в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По словам правоохранителей, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. Внедорожник съехал в кювет, перевернулся и загорелся.
Читайте также:
- Смертельное ДТП на Теремках в Киеве: водителю автобуса объявили подозрение
- Не понимает, в чем виноват: суд избрал меру пресечения пассажиру из ДТП в Днепре
- "Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред