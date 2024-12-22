Масштабное ДТП на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек, среди них ребенок

Авария произошла на автодороге "Мукачево - Львов" вблизи села Лоева.

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На Прикарпатье произошло ДПТ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Вблизи села Лоева произошло ДТП

В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых ребенок

Пострадавших доставили в больницу

Масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса произошло на Прикарпатье, в результате инцидента пострадали 13 человек. Об этом сообщает председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

В ГСЧС написали, что авария произошла на автодороге "Мукачево - Львов" вблизи села Лоева.

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По словам Онищук, пострадавшие доставлены в Надворнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Осуществляются мероприятия по транспортировке пострадавшего ребенка в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего - перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, сейчас его оперируют. Других участников аварии дообследуют медики", - говорится в сообщении.

Также председатель Ивано-Франковской ОВА обратилась к участникам дорожного движения.

"Будьте осторожны за рулем, не пренебрегайте правилами дорожного движения, потому что неосмотрительность на дороге, к сожалению, имеет трагические последствия.", - подчеркнула она.

По информации ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 19-летняя водитель Jaguar, жительница Львовской области, совершая обгон попутного транспортного средства, не убедилась в безопасности маневра и нарушила ПДД - пересекла сплошную линию дорожной разметки.

Затем выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с микроавтобусом, которым управлял 25-летний житель Ивано-Франковской области.

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