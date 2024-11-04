В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

В результате аварии погибли два человека, еще двое пассажиров, которые были на задних сиденьях, сильно травмировались, сообщили в Нацполиции.

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Жестокая авария унесла жизнь депутата Мамояна / Колаж: Главред, фото: Киевский городской совет, Национальная полиция

Что известно:

В Одесской области в ДТП погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян

Мужчина не справился с управлением и его авто слетело в кювет, перевернулось и загорелось видео дня

В аварии также погибла женщина, еще двое пассажиров сильно травмировались

Вечером 3 ноября в Одесской области в ДТП попал депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. В результате сокрушительной аварии мужчина погиб на месте. Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла около 19:00 вблизи поселка Староказачье в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По словам правоохранителей, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. Внедорожник съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

В результате аварии погиб 40-летний Сергей Мамоян и 52-летняя женщина-пассажир, сидевшая на переднем сиденье. Двое других пассажиров, которые находились на заднем сиденье авто, получили травмы и были госпитализированы с серьезными повреждениями.

"51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра", - говорится в сообщении.

Начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский сообщил, что следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины, что касается нарушения правил дорожного движения, которые привели к гибели нескольких лиц. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, следствие продолжается.

Что известно о Сергее Мамояне

Сергей Мамоян родился 1 апреля 1984 года в Каракерте (Армения), но переехал в Украину и получил гражданство. Политик был женат и имел троих детей.

В 2002 году он окончил среднюю школу в Киеве. В 2015 году он получил степень бакалавра в Киевском Славистическом университете (специальность "Международные отношения").

В профессиональной сфере Мамоян занимался управленческой деятельностью. Работал на руководящих должностях в ООО "МАЛДС групп", а с 2015 года возглавлял общественную организацию "Построим будущее".

В 2015 году Мамоян впервые был избран депутатом Полтавского областного совета. В 2020 году он стал депутатом Киевского городского совета от партии ОПЗЖ. В Киевсовете Мамоян занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Согласно данным исследования движения "Честно" на апрель 2021 года, Сергей Мамоян проигнорировал почти 47% вопросов, которые рассматривались.

Смертельные ДТП в Украине - последние новости

Напомним, 4 ноября в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб и еще четыре получили травмы.

Также 11 октября на объездной дороге Львова, вблизи села Чишки, произошло крупное ДТП с участием автобуса, грузовика компании "Новая почта" и нескольких легковых автомобилей. Согласно информации от главы Львовской ОГА Максима Козицкого, погибли три человека, еще 35 человек получили травмы.

Как сообщал Главред, 7 октября в ДТП на Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Авария произошла вблизи села Нижние Ворота, где Сташкив, управляя автомобилем BMW, вероятно, превысил скорость, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

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