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Автобус с военными попал в смертельное ДТП на Львовщине - депутат

Яна Ставская
9 сентября 2024, 13:06
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В результате столкновения с фурой погиб водитель автобуса.
Автобус с военными попал в смертельное ДТП на Львовщине - депутат
ДТП с участием военных - детали / Коллаж Главреда. Фото: полиция Львовской области, скриншот

Автобус с пассажирами в понедельник, 9 сентября, попал в смертельную аварию, столкнувшись с фурой во Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич утверждает, что в автобусе находились военные, водитель от полученных травм погиб на месте.

ДТП произошло на участке трассы "Киев-Чоп" возле села Дороговиж Стрыйского района.

По данным правоохранителей, 55-летний водитель автобуса Mercedes наехал на фуру Renault, стоявшую на проезжей части.

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В результате столкновения водитель автобуса скончался от полученных травм, девять пассажиров - жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет - доставлены в больницу.

Полиция открыла дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновникам грозит лишение свободы до 3 лет.

В свою очередь, львовский депутат Игорь Зинкевич уточнил в Facebook, что в автобусе находились военные. Официально полиция эту информацию не комментировала.

Трасса Киев-Чоп. Что о ней известно

Автодорога Киев-Чоп, или М06, является трассой международного значения. Была отреставрирована на средства европейских банков. Первый кредит в 75 млн евро Украина ("Укравтодор") получила от Европейского банка реконструкции и развития в 2000 году.

Проходит по территории Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. Совпадает с частью Европейского автомобильного маршрута.

ДТП - последние новости

Как писал Главред, вечером 21 августа, по дороге на матч третьего этапа Кубка Украины "Пробий - Ингулец" президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла вблизи Ивано-Франковска.

До этого микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

Также читайте, как популярный украинский певец Фагот несколько лет назад попал в ДТП. Артист отметил, что он ехал на свадьбу к другу, но въехал в бампер чужой машины.

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