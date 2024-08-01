Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

Авария с участием микроавтобуса с украинской регистрацией произошла вечером 30 июля на автомагистрали А2.

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Обстоятельства ДТП с украинцами устанавливает следствие / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео

Микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу. Об этом сообщает издание Fakt.

"На месте работало много служб. Некоторые пострадавшие были зажаты в раздавленном автомобиле, и чтобы их высвободить, понадобилась помощь пожарных. Было привлечено много карет скорой помощи и приземлился спасательный вертолет. А2 была заблокирована на несколько часов", - пишут СМИ.

Как сообщили позже в пресс-службе МИД "Укринформу", украинский "Fiat Ducato" врезался в заднюю часть грузовика на участке автомагистрали, где ведутся работы по строительству полосы.

видео дня

"В микроавтобусе находилось 7 граждан Украины. Водитель микроавтобуса погиб на месте, шестеро пассажиров были госпитализированы с повреждениями различной тяжести", - подтвердили в ведомстве.

В МИД говорят, что сейчас состояние пострадавших стабильное, по факту ДТП открыто уголовное производство. Контроль над делом взяло Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.

Что такое Fakt? Fakt - национальная ежедневная газета Польши, которая публикует местные и национальные новости о личных финансах, жизни знаменитостей, политике, а также о здоровье, культуре, бизнесе, спорте и социальных вопросах. "Fakt" является наиболее читаемой ежедневной газетой в Польше, сохраняя лидирующие позиции среди национальных ежедневных изданий. Ежедневная газета создана по образцу немецкой "Bild" и является таблоидной газетой, пишет Википедия.

ДТП с участием украинцев - последние новости

В начале июля в Ровенской области произошла жуткая авария. Автоцистерна влетела в маршрутный микроавтобус. Среди всех, кто был в транспорте, выжил только один человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В конце апреля в Броварах произошла жуткая авария. Пьяный председатель Броварского РОА Майбоженко Владимир был за рулем своей машины и вылетел с дороги прямо в толпу, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Напомним, в январе в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок. В результате аварии 18 человек пострадали.

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