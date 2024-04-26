Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в Броварах

Количество алкоголя в крови главы Броварской РВА превышало норму в 11 с половиной раз.

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Пьяный глава Броварской РГА Майбоженко Владимир влетел в толпу / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, Telegram

В Броварах произошла жуткая авария. Пьяный глава Броварской РГА Майбоженко Владимир был за рулем своей машины и вылетел с дороги прямо в толпу. Видео с места происшествия уже разлетелись в Сети.

Сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 4 человека. Одного пострадавшего люди доставали из-под колес, поднимая машину. Среди пострадавших есть ребенок.

На видео видно, что Майбоженко настолько пьян, что едва стоит на ногах, опираясь на машину. Он согласился пройти тест на драгере, но добиться результата удалось только с третьей попытки. По результатам теста стало известно, что количество алкоголя в организме превышает норму в 11 с половиной раз - 2,31 промилле из 0,2 допустимых.

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Смотрите видео с ужасным ДТП в Броварах:

Пьяный глава Броварской РГА Майбоженко Владимир влетел в толпу / фото: скриншот

Впоследствии в Сети появилось видео, на котором видно сам момент аварии. Машина влетела в толпу, некоторых пострадавших подбросило в воздух, а по другим проехались.

Смотрите видео с моментом аварии в Броварах:

Пьяный председатель Броварской РГА Майбоженко Владимир влетел в толпу / фото: скриншот

В полиции отмечают, что чиновник ехал на "красный". Мужчину задержали.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко отреагировал на ужасную аварию и заявил, что Майбоженко уволят.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента ... Подобное поведение чиновника недопустимо!" Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайший срок дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", - написал Кравченко.

Авария в Броварах - в каком состоянии пострадавшие

Руслан Кравченко отметил, что в результате аварии пострадала 32-летняя женщина и ее дочь, которой всего 2,5 лет. Также были травмированы мужчины 29 и 26 лет. У ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы.

"У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследования продолжаются", - написал Кравченко.

Пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Отметим, ранее потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

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