Какие многолетники не стоит сажать в ноябре: что выбрать вместо них

Читайте в материале:
- Семь многолетников сажать в ноябре уже поздно
- Клубни георгинов и гладиолусов в холодной почве гниют
- Нарциссы, эхинацея и аллиумы переносят осеннюю посадку
Ноябрь - уже слишком поздний месяц для посадки летних луковичных цветов и растений, которые боятся заморозков. До наступления холодов их корни не успевают закрепиться в почве, поэтому растения могут получить повреждения, после которых не восстановятся. В список культур, которые лучше отложить до весны, вошли клубневые бегонии, гладиолусы, георгины, канны, тубероза, бальзамины и мандевилла, сообщает Southern Living.
Осень кажется удобным сезоном для садовых работ благодаря прохладе и дождям. Однако у теплолюбивых многолетников будут гораздо лучшие шансы, если высадить их уже после весеннего потепления.
Клубни, которые лучше выкопать, чем сажать
Клубневые бегонии зимой переходят в состояние покоя, поэтому осенняя посадка для них рискованна. В конце осени клубни советуют выкопать, просушить и хранить до весны, а в открытый грунт возвращать за 8–10 недель до последних заморозков. Зимостойкие бегонии могут зимовать на улице в зонах 6–9, однако сажать их нужно в начале осени. Кустовые бегонии высаживают весной, когда угроза заморозков миновала.
Клубнелуковицы гладиолусов при осенней посадке часто загнивают, а морозы повреждают молодые побеги. Еще одна угроза исходит от грызунов, которые могут выгрызть посадочный материал до появления всходов. В большинстве зон гладиолусы сажают или пересаживают весной. Оставлять их в земле на зиму можно лишь в зонах 8–11, а зимостойкие виды допускают осеннюю посадку, пока почва еще поддается обработке.
Георгинам нужна теплая почва. В ноябре земля уже остывает, и холод вместе с влагой вызывает гниение или промерзание клубней. В холодном климате конец осени как раз подходит для того, чтобы выкопать георгины на зимнее хранение. Высаживать их советуют весной, когда почва прогреется до 13–16°C.
Канны, которые цветут летом, после весенней посадки успевают сформировать крепкие корни до зимы. Как многолетники они растут в зонах 7–10, в других регионах корневища выкапывают, и они зимуют в помещении. Сажать канны стоит, когда температура почвы стабильно держится на уровне 16°C и выше.
Тубероза зимой может замерзнуть и загнить. Эта теплолюбивая культура лучше всего развивается в почве, прогретой примерно до 16°C, поэтому оптимальное время для ее посадки наступает весной.
Что можно сажать в ноябре
Бальзамины в теплых регионах растут как нежные многолетники, а там, где бывают заморозки, как однолетники. Горшки с ними можно занести в дом на зиму и весной вернуть на улицу. Высаживать бальзамины в открытый грунт в ноябре нет смысла: тропические растения погибнут с первым похолоданием.
Мандевилла в теплом климате растет на улице круглый год, а в холодном ее переносят в помещение. Морозов она не выдерживает, поэтому сажать ее стоит весной, когда ночная температура стабильно достигает около 13°C.
Впрочем, садовый сезон на этом не заканчивается. В ноябре еще можно высаживать весенние луковичные, сеять семена полевых цветов и сажать холодостойкие растения: нарциссы, эхинацею, лилейники, кореопсис и аллиумы. Чтобы посадки пережили зиму, их мульчируют и обильно поливают накануне морозов.
Как писал Главред, лунный посевной календарь на ноябрь 2026 года поможет сориентироваться в датах для сезонных работ. В то же время рекомендации, связанные с фазами Луны, относятся к традиционному садоводству и не имеют убедительного научного подтверждения. При планировании работ в первую очередь следует учитывать температуру воздуха, влажность и состояние почвы.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
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