Посевной календарь на ноябрь 2026 года — благоприятные дни для сада и огорода

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026 года подскажет даты для подзимнего посева, посадки чеснока, укрытия роз и подготовки сада к морозам.

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Посевной календарь на ноябрь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Благоприятные дни для сада и огорода в ноябре

Как провести подзимний посев

Что выращивать на подоконнике зимой

Ноябрь - заключительный месяц активных работ на приусадебном участке. В этот период садоводы проводят подзимний посев, готовят теплолюбивые культуры к морозам, защищают деревья от грызунов и обустраивают домашние огороды на подоконниках. Чтобы растения успешно пережили зиму, важно учитывать погодные условия, состояние почвы и особенности каждой культуры. Главред расскажет подробнее.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026 года поможет сориентироваться в датах для сезонных работ. В то же время рекомендации, связанные с фазами Луны, относятся к традиционному садоводству и не имеют убедительного научного подтверждения. При планировании работ в первую очередь следует учитывать температуру воздуха, влажность и состояние почвы.

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Фазы Луны в ноябре 2026 года

В лунном календаре садоводов отдельные фазы Луны традиционно связывают с различными видами работ на огороде и в саду. Однако приведённые ниже даты необходимо сверить с астрономическим календарём, прежде чем использовать их для планирования.

Убывающая Луна

2–8 и 25–30 ноября. В традиционном лунном календаре этот период связывают с работами с корнеплодами, подготовкой почвы и уходом за многолетними растениями.

Новолуние

9 ноября. Эта фаза приходится на понедельник. В лунных посевных календарях её традиционно считают неблагоприятной для активных посадочных работ.

Растущая Луна

10–23 ноября. Этот период можно использовать для выгонки лука на перо, выращивания микрозелени и ухода за комнатными растениями.

Полнолуние

24 ноября. В традиционных календарях в этот день рекомендуют сосредоточиться на несложных работах, в частности на уборке и подготовке укрытий.

По данным астрономического календаря, последняя четверть Луны приходится на 1 ноября, новолуние - на 9 ноября, первая четверть - на 17 ноября, а полнолуние - на 24 ноября.

Благоприятные даты для основных работ в ноябре

В лунных посевных календарях даты распределяются по видам работ. Приведенные ниже числа отражают традиционный подход к планированию садово-огородного сезона, а не научно подтвержденное влияние Луны на урожайность.

Когда сеять овощи под зиму

Для подзимнего посева моркови, свеклы, петрушки, укропа, шпината и салата в исходном календаре предложены 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28 и 29 ноября. В качестве нейтральных указаны 1, 5, 6, 12, 13, 26 и 30 ноября.

Однако решающее значение имеет погода. Семена высевают в заранее подготовленную почву после наступления устойчивого похолодания, чтобы они не проросли до зимы. Если земля еще теплая, спешить с посевом не стоит.

Когда сажать озимый чеснок и лук

Для поздней посадки озимого чеснока и лука в исходном календаре определены 1, 2, 3, 6 и 7 ноября. Нейтральными указаны 4, 5, 8, 26 и 27 ноября.

Перед посадкой нужно проверить, подходят ли сроки для конкретного региона и сорта. Почва должна быть пригодной для обработки, а до наступления устойчивых морозов растениям нужно дать время укорениться.

Когда выращивать зелень на подоконнике

Для выгонки лука-перья и посева микрозелени в исходном календаре предложены 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 и 22 ноября. К нейтральным отнесены 13, 14, 18, 19 и 23 ноября.

Для домашнего огорода важнее достаточное освещение, соответствующая температура, качественный субстрат и умеренное увлажнение. При коротком световом дне может понадобиться дополнительное освещение.

Когда укрывать розы, виноград, гортензии и клематисы

Для подготовки теплолюбивых и чувствительных к морозу растений в исходном календаре рекомендованы 3, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 22, 27 и 28 ноября. Нейтральными указаны 1, 2, 6, 7, 15, 16 и 29 ноября.

Не стоит ориентироваться только на дату. Укрытие устанавливают с учетом вида растения, его зимостойкости, влажности и прогноза погоды. Слишком раннее укрытие может привести к высыханию, особенно во время длительных оттепелей.

Когда защищать деревья от грызунов и зайцев

Для установки защитных сеток и обертывания стволов в первоначальном календаре предложены 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 26, 27 и 28 ноября. К нейтральным отнесены 1, 4, 8, 15, 29 и 30 ноября.

Защиту стволов лучше установить до появления снежного покрова, когда грызуны и зайцы начинают чаще повреждать кору молодых деревьев. Важно, чтобы материал не травмировал ствол и не препятствовал его росту.

Видео о том, что и когда можно делать на огороде в ноябре, можно посмотреть здесь:

Какие дни считаются неблагоприятными для работ

В традиционных лунных календарях новолуние и полнолуние часто обозначают как дни, когда рекомендуется воздержаться от посева, пересадки и обрезки. Для ноября 2026 года это, прежде всего, 9 и 24 ноября.

В то же время нет научных оснований утверждать, что работы в эти дни категорически запрещены или обязательно нанесут вред растениям. Если погода благоприятная и возникла необходимость выполнить неотложную работу, стоит руководствоваться состоянием растений и практическими рекомендациями по уходу.

Что и как сеять под зиму в ноябре

Подзимний посев позволяет получить ранние всходы весной, когда почва прогреется до соответствующей температуры. Однако успех зависит от правильного выбора культур, подготовки грядок и сроков посева.

Подготовка грядок

Место для посева готовят заранее, пока земля остается рыхлой и пригодной для обработки. Почву рыхлят, при необходимости вносят зрелый компост и делают бороздки. Их глубина зависит от размера семян и типа почвы.

Для подзимнего посева следует выбирать участки, на которых весной не застаивается вода. Избыток влаги может привести к загниванию семян или вымыванию посевного материала.

Подготовка почвы для засыпки семян

Чтобы после похолодания было удобно завершить посев, заранее подготовьте сухую рыхлую почву или подходящий субстрат для засыпки борозд. Его хранят в сухом месте, защищённом от осадков.

Когда начинать посев

Подзимний посев проводят после устойчивого похолодания, когда семена уже не должны прорасти до весны. Ориентироваться только на дневную температуру от 0 до +2 °C недостаточно: нужно учитывать температуру почвы, прогноз на ближайшие дни и особенности региона.

Если ожидается длительное потепление, посев лучше отложить. Преждевременное прорастание может привести к гибели всходов зимой.

Как правильно высевать семена

Для подзимнего посева используют сухие семена, которые предварительно не замачивают. Норму высева обычно увеличивают по сравнению с весенним посевом, поскольку часть семян может не пережить зимних условий. Точное количество зависит от культуры и рекомендаций производителя.

Бороздки засыпают сухим подготовленным грунтом. При необходимости грядку мульчируют сухими листьями или соломой, не создавая слишком толстого и плотного слоя. После посева полив обычно не требуется: важно не провоцировать прорастание семян до наступления весны.

Как укрыть сад перед морозами

Поздняя осень - время завершить подготовку чувствительных к холоду растений. При этом способ укрытия нужно подбирать индивидуально, ведь чрезмерное утепление в тёплую и влажную погоду может быть не менее вредным, чем запоздалая защита.

Подготовка винограда к зиме

Виноград укрывают с учётом сорта, возраста лозы и климатических условий. После созревания побегов лозу осторожно снимают с опоры, пригибают к земле и закрепляют. Для защиты используют соответствующие укрывные материалы, в частности агроволокно, а при необходимости устраивают дополнительное сухое укрытие.

Не следует герметично заворачивать лозу в материал, который накапливает влагу. Важно предусмотреть защиту от осадков и возможность проветривания во время оттепелей.

Как укрыть розы и гортензии

Розы готовят к зимовке постепенно. Перед укрытием убирают больные листья и растительные остатки, а способ защиты выбирают в соответствии с сортом. Чувствительные к морозу гортензии также могут нуждаться в укрытии корневой зоны и защите побегов.

Не стоит без необходимости обрезать все зеленые верхушки или обрабатывать каждое растение железным купоросом. Такие процедуры зависят от вида культуры, состояния растения и конкретных рекомендаций по уходу.

Воздушно-сухое укрытие устанавливают после постепенного похолодания, когда растения подготовились к периоду покоя. Ориентиром могут служить устойчивые ночные заморозки, но точные температурные пределы зависят от культуры и региона.

Как защитить деревья от грызунов

Молодые плодовые деревья особенно уязвимы к повреждению коры зимой. Чтобы защитить стволы от мышей и зайцев, используют специальные защитные сетки или другие материалы, предназначенные для садоводства.

Защита должна закрывать уязвимую часть ствола, но не сдавливать его. Нижний край сетки можно закрепить так, чтобы грызуны не проникали под нее. Важно периодически проверять состояние защиты, особенно после снегопадов и оттепелей.

Как обустроить огород на подоконнике в ноябре

Даже после завершения основных работ на грядках можно выращивать свежую зелень дома. Для этого понадобятся подходящие емкости, дренаж, качественный субстрат и достаточное количество света.

Выгонка лука на перо

Для получения зеленого лука используют здоровые луковицы без признаков гнили. Их можно размещать в неглубоких контейнерах с субстратом или использовать другой подходящий способ выгонки.

Луковицы высаживают достаточно плотно, но так, чтобы они не мешали друг другу. Субстрат поддерживают умеренно влажным, избегая застоя воды. При надлежащих условиях первые зеленые перья могут появиться примерно через две-три недели.

Выращивание микрозелени

Для домашнего выращивания подходят кресс-салат, руккола, горчица и другие культуры, семена которых предназначены для получения микрозелени. Их высевают в специальный субстрат или на подходящую основу, следуя инструкциям для конкретной культуры.

В зависимости от вида растения, температуры и освещения первый урожай можно собрать примерно через 7–14 дней. Посевы регулярно проверяют, следят за влажностью и не допускают появления плесени.

Выращивание петрушки и сельдерея из корнеплодов

Для получения свежей зелени зимой можно использовать небольшие корнеплоды петрушки или сельдерея. Их высаживают в достаточно глубокие горшки с дренажными отверстиями, оставляя верхнюю часть корнеплода незаглубленной.

Емкости размещают в светлом месте, а почву поддерживают умеренно влажной. При надлежащем уходе растения постепенно будут образовывать новые листья, которые можно срезать для использования на кухне.

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Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает спланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы Луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справляться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

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