Грибок исчезнет из растений без дорогих препаратов: поможет средство из кухни

Вы узнаете:
- Как избавиться от грибка на растениях с помощью пищевой соды
- Как правильно приготовить раствор соды для опрыскивания растений
- Что нужно сделать в саду перед наступлением морозов
Осень создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций: повышенная влажность, прохладные ночи и опавшая листва, которая задерживает влагу на поверхности почвы. Если не позаботиться о профилактике именно сейчас, весной можно столкнуться с ослабленными растениями и распространением болезней.
Главред расскажет, как избавиться от грибковых инфекций осенью и подготовить сад к зиме.
Как избавиться от грибка на растениях с помощью пищевой соды
Пищевая сода обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, пишет Express. Она эффективна против мучнистой росы и других легких грибковых инфекций. Для приготовления раствора достаточно растворить чайную ложку соды в 500 мл воды, хорошо взболтать и опрыскивать растения раз в неделю. Такой спрей поможет сдержать распространение грибка без использования агрессивных химикатов.
Важный нюанс
Чрезмерное применение может привести к накоплению натрия в почве, что вредит растениям. Поэтому важно соблюдать график - не чаще одного раза в неделю. Кроме того, сода не подходит для растений, предпочитающих кислую почву, например, азалий или рододендронов. Она также не поможет при серьезных инфекциях, таких как корневая гниль или ржавчина.
Как подготовить растения к зиме
Помимо обработки содой, садоводы советуют регулярно убирать опавшие листья, чтобы газон не задыхался, а дорожки не становились скользкими. Важно обрезать поврежденные побеги, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и поливать растения непосредственно под корень, избегая увлажнения листьев. Это снижает риск распространения грибковых инфекций.
Кроме того, горшки следует переместить в укрытие, добавить мульчу или флис, а луковицы и клубни выкопать и сохранить до весны. Такие меры помогут растениям пережить холодный сезон и быстро восстановиться весной.
Читайте также:
- Какие плодовые деревья стоит сажать осенью: эксперты назвали 5 лучших вариантов
- Осенний уход за розами: простой приём для пышного цветения и крепких кустов
- Когда обрезать деревья - осенью или весной: оптимальная температура для работ
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред