Грибок исчезнет из растений без дорогих препаратов: поможет средство из кухни

Осенью повышенная влажность и прохладные ночи создают благоприятные условия для распространения грибковых инфекций в саду.

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Обработка растений от грибка осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от грибка на растениях с помощью пищевой соды

Как правильно приготовить раствор соды для опрыскивания растений

Что нужно сделать в саду перед наступлением морозов

Осень создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций: повышенная влажность, прохладные ночи и опавшая листва, которая задерживает влагу на поверхности почвы. Если не позаботиться о профилактике именно сейчас, весной можно столкнуться с ослабленными растениями и распространением болезней.

Главред расскажет, как избавиться от грибковых инфекций осенью и подготовить сад к зиме.

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Как избавиться от грибка на растениях с помощью пищевой соды

Пищевая сода обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, пишет Express. Она эффективна против мучнистой росы и других легких грибковых инфекций. Для приготовления раствора достаточно растворить чайную ложку соды в 500 мл воды, хорошо взболтать и опрыскивать растения раз в неделю. Такой спрей поможет сдержать распространение грибка без использования агрессивных химикатов.

Важный нюанс

Чрезмерное применение может привести к накоплению натрия в почве, что вредит растениям. Поэтому важно соблюдать график - не чаще одного раза в неделю. Кроме того, сода не подходит для растений, предпочитающих кислую почву, например, азалий или рододендронов. Она также не поможет при серьезных инфекциях, таких как корневая гниль или ржавчина.

Как подготовить растения к зиме

Помимо обработки содой, садоводы советуют регулярно убирать опавшие листья, чтобы газон не задыхался, а дорожки не становились скользкими. Важно обрезать поврежденные побеги, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и поливать растения непосредственно под корень, избегая увлажнения листьев. Это снижает риск распространения грибковых инфекций.

Кроме того, горшки следует переместить в укрытие, добавить мульчу или флис, а луковицы и клубни выкопать и сохранить до весны. Такие меры помогут растениям пережить холодный сезон и быстро восстановиться весной.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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