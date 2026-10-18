Какие плодовые деревья стоит сажать осенью: эксперты назвали 5 лучших вариантов

Умеренное сентябрьское и октябрьское солнце обеспечивает саженцам достаточно света, не вызывая стресса от жары, но успех зависит от сроков и ухода.

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5 фруктовых деревьев, которые лучше сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: freepik, скриншот из видео на YouTube

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Какие плодовые деревья лучше сажать осенью

Как защитить саженец от морозов и грызунов

Почему хурма может стать неожиданной находкой для сада

Яблони, груши, вишни, персики и хурму можно сажать осенью, и для многих плодовых деревьев сентябрь и октябрь подходят лучше, чем лето. Неяркое осеннее солнце дает саженцам достаточно света и в то же время избавляет их от стресса, вызванного жарой, сообщает Martha Stewart.

Результат зависит от регулярного полива, обрезки, выбора сорта, типа корневой системы и состояния покоя дерева. В регионах с мягкими зимами более прохладные месяцы позволяют деревьям лучше укорениться, чем в летнюю жару. Там, где зимы суровые, мороз может тормозить рост корней.

В таких условиях саженцу важно успеть подготовиться к холодам. Медлин Кей Виммер, специалист по плодоводству службы распространения знаний Университета Миннесоты, обращает внимание на график работ.

"Способ и сроки посадки - ключ к успеху. Чем раньше осенью посажено дерево, тем больше времени у него есть, чтобы сформировать корневую систему до первых осенних заморозков", - подчеркивает Виммер.

Зимой почву вокруг молодого ствола следует покрыть защитным слоем, но без излишеств.

"Будьте осторожны, чтобы не создать из мульчи целый вулкан. Обычно достаточно примерно 3 дюймов", - предупреждает она (это около 7,5 см).

От зайцев и других мелких животных ствол защитят специальные сетки. Для поздней посадки Виммер советует выбирать дерево в состоянии покоя с открытой корневой системой, а не саженец в контейнере, если сильных морозов ещё нет и почва поддаётся обработке.

Яблоня, вишня и груша: зимостойкая классика

Главный осенний фрукт среди лучших кандидатов для посадки в этот сезон, ведь такие деревья особенно устойчивы к морозам. Эдриенн Ротлинг, главная садовница частного поместья в ботаническом саду Juniper Level, напоминает о древнем происхождении культуры.

"Яблоня существует уже тысячи лет; большинство сортов, которые выращивают сегодня, происходят от дикого вида яблони из Центральной Азии. Для многих домовладельцев и садоводов единственное решение, которое нужно принять, - какой сорт выращивать", - отмечает Ротлинг.

Выбирать стоит дерево, привитое на подвой, приспособленный к местному климату. Для регионов с холодными зимами Виммер советует новый сорт с известной родословной.

"Это прямой потомок яблока Honeycrisp, поэтому оно обладает тем же потрясающе хрустящим и сладким вкусом, который стал золотым стандартом для американских яблок. Triumph обладает устойчивостью к болезням, морозостойкостью и проще в выращивании", - убеждена Виммер.

Яблоня достигает около 7,6 м в высоту и в ширину, любит солнце или полутень и хорошо дренированную почву.

Некоторые сорта черешни и вишни дают урожай уже в мае, поэтому осенняя посадка закладывает основу для будущих пирогов и тартов. Больше всего внимания молодое дерево требует в первый год.

"Поливайте только что высаженные деревья для правильного укоренения и дополнительно поливайте в засушливые периоды в течение нескольких месяцев, особенно в засушливое лето. Через год растения должны стать устойчивыми и хорошо адаптироваться к окружающей среде", - советует Ротлинг.

Дерево вырастает до 4,5 м в высоту и до 9 м в ширину, требует полного солнца и дренированной, слегка кислой почвы.

Груша, посаженная осенью, избегает стресса от жары. Как и яблоня и вишня, она принадлежит к семейству розовых, поэтому уязвима к ожогам, черной пятнистости и тле. Уборка опавших листьев осенью препятствует распространению спор мучнистой росы и антракноза. Груша достигает 7,6–9 м в высоту и в ширину.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Персик и хурма - для более тёплого климата

Персик менее вынослив, чем яблоня или груша, но если посадить его в сентябре или октябре, дерево успеет укорениться до наступления холодов и будет иметь больше шансов перезимовать. С поиском саженца проблем не возникнет, уверяет Ротлинг.

"Привитые персиковые деревья есть на рынке повсеместно, и можно легко найти один-два сорта. Персики обычно дают хорошие, жизнеспособные плоды; они очень легко приживаются и могут стать прекрасным деревом", - отмечает садовница.

Персик вырастает до 7,6–9 м в высоту и в ширину и требует полного солнца и дренированной почвы.

Хурма в домашних садах встречается реже, однако хорошо себя чувствует в тёплом климате и разнообразит компоты, салаты и пироги.

"Хурма может показаться экзотикой, но это прекрасное дополнение к огороду", - говорит Ротлинг.

Это листопадное дерево, листья которого появляются в середине или в конце весны. Мелкие зеленые чашевидные цветы с четырьмя лепестками со временем сменяются округлыми плодами, созревающими в конце лета и осенью. В некоторые годы хурма даёт рекордный урожай, а само дерево может достигать 15–24 м в высоту и 6–9 м в ширину.

Смотрите видео об особенностях осенней посадки фруктовых деревьев:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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