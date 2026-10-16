Компост неприятно пахнет и не перегнивает месяцами: какие 3 ошибки допускают дачники

Большинство проблем решается за счет изменения влажности, доступа воздуха и состава сырья.

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Как правильно сделать компостную яму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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Почему компост неприятно пахнет

Какая влажность необходима для разложения

Нужно ли ежедневно переворачивать компостную кучу

Неприятный запах, пересыхание и куча, которая месяцами не меняется, чаще всего связаны с нарушением трех основных условий: влажности, доступа воздуха и разнообразия сырья. Для решения этих проблем обычно не нужны ни новый компостер, ни специальные добавки, сообщает Agroforum.hu.

Самая распространенная ошибка - воспринимать компостер как контейнер для всего, что мешает на участке. Туда попадают скошенная трава, ветки, сорняки, кухонные отходы или большое количество однотипного материала. Емкость постепенно наполняется, но её содержимое почти не меняется.

"При компостировании мы не просто храним отходы. Мы создаем среду, в которой организмы, разлагающие органические вещества, могут работать в соответствующих условиях", - подчеркивают авторы издания.

Для этого необходимо сочетание двух типов сырья. Первый тип - свежие отходы, богатые азотом, в частности зеленые части растений и скошенная трава. Второй - более сухие материалы с высоким содержанием углерода: опавшая листва, солома, измельчённые ветки, некоторые виды необработанного картона.

Почему компост пахнет, пересыхает или не меняется

Микроорганизмы при переработке органики потребляют кислород. Если масса слишком влажная, плотная или плохо проветривается, в зонах с недостатком кислорода начинаются другие процессы разложения. Именно они вызывают неприятный запах. Типичная причина - избыток влажного азотистого сырья, например, большой объем травы или кухонных отходов, заложенных за один раз.

"В таком случае решением не обязательно является добавление ещё большего количества воды или какого-либо препарата-ускорителя компостирования, а часто требуются именно более сухие, волокнистые материалы и лучшая аэрация", - отмечается в публикации.

Скошенная трава сама по себе является прекрасным сырьем, но в толстом слое она слипается и уплотняется, а внутри не хватает воздуха. Траву следует перемешивать с сухими листьями, измельченными ветками или другой рыхлой органикой и добавлять небольшими порциями.

Если куча месяцами выглядит одинаково, причиной может быть сухость, недостаток свежего азотистого сырья, слишком крупные куски или холодное время года. Толстые ветки и древесные стебли разлагаются значительно медленнее, чем измельченные листья, поэтому их следует измельчать. Летом, когда компостер стоит на солнце, содержимое часто пересыхает и становится лёгким, пыльным, почти неизменным. Увлажнять его нужно постепенно, чтобы вся масса стала слегка влажной.

"Правильную влажность можно примерно сравнить с состоянием отжатой губки: не капает, но и не совсем сухая", - советуют авторы.

Противоположная крайность - избыток воды из-за дождей, плохого дренажа, чрезмерного полива или слишком большого количества влажного сырья. Тогда на дне скапливается жидкость, масса уплотняется, ухудшается аэрация и появляется запах. Компостер следует ставить там, где вода не застаивается, и, если конструкция этого не предусматривает, не на полностью водонепроницаемую поверхность.

Переворачивать ежедневно не обязательно

Перемешивание помогает проветрить кучу, но делать это ежедневно или еженедельно не нужно. Частота зависит от типа и размера компостера, состава сырья и желаемой скорости процесса. Вмешательство уместно, когда масса слишком плотная, пахнет или разлагается неравномерно.

"Цель заключается не в том, чтобы как можно больше с ним работать, а в том, чтобы обеспечить надлежащие условия для разложения", - убеждены авторы материала.

Не стоит паниковать и из-за отсутствия нагрева. Большая куча правильного состава действительно может нагреваться благодаря активности микроорганизмов, однако в небольших домашних компостерах температура часто ниже. Разложение при этом продолжается, только медленнее. Высокотемпературное компостирование помогает подавлять некоторые семена и возбудителей болезней, однако домашние системы не всегда достигают и поддерживают необходимые условия.

Особой осторожности требуют пораженные болезнями растения: домашнее компостирование надежно уничтожает далеко не всех патогенов и вредителей. Что касается листьев грецкого ореха, издание предостерегает от распространенного мифа - автоматически считать их опасными не обязательно, хотя разлагаются они иначе, чем листья других растений.

Зрелый компост не обязательно должен быть однородной черной массой. Он имеет рассыпчатую структуру, пахнет землей, а большинство исходного сырья в нем уже не узнать. Крупные неразложившиеся куски можно вернуть обратно в компостер.

Для быстрой диагностики издание предлагает простой алгоритм: если куча пахнет - проветрить, если пересохла - постепенно увлажнить, если переувлажнена - добавить сухих волокнистых материалов, а если не разлагается - проверить состав сырья и условия. Новая емкость или специальные добавки в большинстве случаев не понадобятся.

"Возможно, просто нужно больше воздуха, меньше воды, более сухой материал или немного терпения", - пишут авторы.

Смотрите видео о быстром и эффективном способе сделать компостную яму:

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