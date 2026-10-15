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Неприятный запах в холодильнике исчезнет без химии: помогут два простых ингредиента

Дарья Пшеничник
15 октября 2026, 13:55
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Эффективность средства зависит от причины появления запаха, поэтому плесень и грязь придется удалить вручную.

Неприятный запах в холодильнике исчезнет без химии: помогут два простых ингредиента
Зачем смешивают кофе и соду / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить смесь кофе и соды от запахов
  • Где в доме стоит поставить поглотитель
  • Когда средство пора заменить новым

видео дня

Смесь молотого кофе и пищевой соды способна ослабить стойкие запахи в холодильнике, обувном шкафу или возле мусорного ведра. Однако результат она дает только тогда, когда источник проблемы уже устранен, сообщает Mediafax.

Застоявшиеся запахи в закрытых помещениях дома часто не исчезают даже после проветривания. Поэтому издание предлагает совместить два доступных ингредиента, которые есть почти на каждой кухне. Впрочем, завышенные ожидания здесь неуместны.

"Каждый из них выполняет свою функцию, однако их сочетание не вызывает особой реакции, которая превратила бы смесь в чудодейственное средство", - предупредили авторы.

Пищевая сода обладает щелочными свойствами, поэтому способна связывать часть пахучих соединений, прежде всего кислотных. В результате реакции они превращаются в менее летучие вещества, и неприятный запах ослабевает. Этот прием имеет и официальное признание.

"Использование соды в этих целях основано не только на народном методе. Служба инспекции и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США включает её в перечень средств, которые можно применять для уменьшения стойких запахов в холодильниках и морозильных камерах", - отмечают в издании.

Порошок следует насыпать в открытую емкость или рассыпать на достаточно широкой поверхности, чтобы он как можно лучше контактировал с воздухом.

Кофе улавливает то, что пропускает сода

Молотый кофе работает по другому принципу - благодаря адсорбции, то есть способности удерживать молекулы определенных веществ на своей поверхности. Это свойство кофейной гущи в отношении летучих органических соединений изучали авторы исследования, опубликованного в научном журнале Journal of UOEH.

Свежий молотый кофе Министерство сельского хозяйства США также упоминает среди средств для холодильников и морозильных камер, если неприятный запах не проходит. По данным издания, два ингредиента дополняют друг друга: сода нейтрализует одни соединения, кофе задерживает другие, а его собственный аромат дополнительно создает ощущение свежести.

Как приготовить смесь и куда её поставить

Для приготовления средства достаточно смешать немного сухого молотого кофе с пищевой содой и выложить в открытую посуду. Воду или какие-либо жидкости добавлять не нужно: смесь должна оставаться сухой, а ее поверхность - максимально открытой для доступа воздуха.

Подойдет и свежая кофейная гуща, но сначала её следует полностью высушить, иначе влага приведёт к порче и появлению плесени. Смесь меняют, как только она теряет эффективность или на ней появляются признаки увлажнения.

Емкость рекомендуется ставить в холодильнике, обувном шкафу, закрытых шкафах или небольших плохо проветриваемых помещениях, а также рядом с мусорным ведром. Хранить её следует вдали от детей и животных, не допуская контакта смеси с продуктами.

Даже правильно приготовленный поглотитель имеет свои ограничения.

"Однако сода не устраняет все запахи. Ее эффективность зависит от веществ, вызывающих их. Если проблема возникла из-за влажности, плесени или скопившейся грязи, сначала необходимо устранить источник запаха", - подчеркивают авторы.

Если причина - испорченный продукт, его нужно выбросить, а камеру холодильника вымыть. Кофе и сода лишь ослабляют интенсивность запаха, но не заменяют уборку.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика / Главред

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Об источнике: Mediafax

Mediafax (mediafax.ro) - одно из старейших и наиболее влиятельных частных информационных агентств Румынии, основанное в 1991 году медиамагнатом Адрианом Сирбу (Adrian Sârbu).
Издание является ведущим источником оперативных новостей в стране, освещающим события румынской и международной политики, экономики, бизнеса, общественной жизни, спорта и культуры. Помимо собственного новостного портала, Mediafax является главным поставщиком текстовой и мультимедийной информации (фото, видео) для большинства ведущих румынских СМИ, телеканалов и деловых кругов.

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