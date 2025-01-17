В молотом кофе могут быть тараканы: насколько опасен напиток с насекомым

Британский доктор рассказал о том, что людям с аллергическими реакциями следует аккуратнее употреблять молотый кофе.

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В молотом кофе могут быть тараканы/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с instagram Сермеда Межера

Вы узнаете:

Как тараканы попадают в молотый кофе

Насколько опасен молотый кофе для людей с аллергией

Кофе - любимый напиток миллионов людей на планете. Некоторые люди пьют его только в кафе, кто-то специально покупает домой зерновой кофе, а кому-то нет времени всем этим заниматься, поэтому последняя категория людей выбирает молотый кофе.

Однако, как оказалось, такие люди могут незаметно пить микроскопические частицы тараканов, если покупают молотый кофе, пишет Daily Mail со ссылкой на доктора Сермеда Межера из Британии.

Автор YouTube-канала "С КОФЕ ПО ЖИЗНИ - COFFEE 4 LIVE" также рассказал, как определить качество кофе по запаху и вкусу.

Доктор Сермед Межер рассказал о неприятном факте на своей странице в социальной сети Instagram. Межер объяснил, что во время сбора урожая, обработки и измельчения кофейных зерен практически невозможно полностью исключить наличие загрязняющих веществ, таких как насекомые, которые могут контактировать с зернами на полях, в хранилищах или на производственных предприятиях.

Тараканы, как сообщается, широко распространены в тропических и субтропических регионах, где в основном выращивают и перерабатывают кофе. FDA (Американское агентство по контролю за продуктами и лекарствами) оценивает, что до 10 процентов каждого мешка кофейных зерен могут быть загрязнены фрагментами насекомых, в том числе тараканов. Но это все равно безопасно для употребления человеком.

"Хотя идея насекомых в кофе может быть неприятной, важно понимать, что этот уровень невелик и не представляет угрозы для здоровья", - сказал доктор Межер.

Тем не менее он предупредил людей с аллергией на морепродукты избегать молотого кофе, так как у таких людей может быть реакция на белок тропомиозин, который также содержится в тараканах.

кофе / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как определить качество кофе по запаху и вкусу.

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