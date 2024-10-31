Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснение

Эксперты по кофе назвали температуру воды, которая лучше всего подходит для приготовления идеальной чашки и рассказали, почему нельзя заливать кофе кипятком.

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Как идеально заварить кофе - почему кофе нельзя заливать кипятком / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Как температура влияет на вкус кофе

Какая идеальная температура воды для приготовления кофе

Как приготовить вкусный кофе в домашних условиях

Важным моментом в приготовлении кофе является температура воды. Правильная температура раскрывает лучшие вкусовые качества кофе, тогда как слишком высокая или низкая - можно легко их разрушить.

Кофейные эксперты из "Pull and Pour Coffee" вместе с известным кофейным специалистом Саймоном Готереном провели исследование, чтобы применить оптимальные температуры для варки кофе разных видов.

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Как температура влияет на вкус кофе

При заваривании кофе температуры ведет успешную решающую роль. Чем темнее обжаренный кофе, тем больше он может иметь горькие соединения, которые требуют более низкой температуры воды для образования высокой экстракции.

По словам Саймона Готерена "заваривание натурального обработанного кофе кипятком может привести к появлению земляного и горького вкуса, тогда как для свежеобжаренного кофе прохладная вода может привести к мягкой, травянистой чашке".

Что известно о Саймоне Готерене Саймон Готерен - влиятельная фигура в мире специализированного кофе, известный своей работой по усовершенствованию кофейных вкусов путем инновационного использования минеральных концентратов. Готерин годами изучал, как содержание минералов в воде влияет на сенсорный профиль кофе, что привело его к соучреждению Apax Lab. Эта компания производит такие минеральные растворы, как Tonik, Jamm и Lylac, предназначенные для улучшения вкуса кофе, тонко регулируя его кислотность, сладость и цветочные нотки. Эти формулы служат "приправой" к кофе, подобно тому, как шеф-повара используют специи для улучшения блюд. Опыт Готерина охватывает различные роли, связанные с кофе, включая консультирование и обучение бариста.

Какая температура заваривания кофе идеальна / Фото: pull and pour coffee

Рекомендуется обратить внимание на разный уровень обжарки и выбирать температурные компоненты, которые подходят именно для того, чтобы подчеркнуть фруктовые и яркие качества кофе. Согласно данным исследованиям, оптимальная температура - от 90 до 96 °C.

Какая температура воды нужна для заваривания резких видов кофе / Фото: pull and pour coffee

Можно ли залить кипятком молотый кофе - какая температура должна быть у кофе

Эксперты из "Kicking Horse Coffee" обращают внимание на то, что использование кипятка для приготовления кофе в кофейне до ошпаривания кофейных зерен. Это можно сделать кофе "сгоревшим" на вкус. Они советуют использовать горячую, но не кипяченую воду

"Готовьте воду хорошую и горячую, примерно 90-96 ºC. Только не кипятите ее", - отмечают специалисты.

Такая температура поможет избежать "пепельного" привкуса и позволит раскрыть все вкусовые ноты зерна.

Для поддержания горячей температуры кофе без потери вкуса эксперт рекомендует перед приготовлением кофе подогревать чашку. Для этого можно просто ополоснуть ее горячей водой перед наливанием кофе - так вкус останется насыщенным, а температура стабильной.

Как идеально заварить кофе - как приготовить идеальную чашку кофе дома

Приготовление идеальной чашки кофе - это настоящее искусство, которое требует внимания к каждой детали. Эксперты по кофе "Fine Cup" рекомендуют простой рецепт, который поможет приготовить ароматный и вкусный кофе дома.

Одним из ключевых элементов является правильное соотношение кофе и воды.

"Для идеальной чашки мы рекомендуем использовать 6 граммов кофе на 100 мл воды", - объясняет эксперт "Fine Cup".

Смотрите видео о том, какой способ заваривания кофе лучший:

Это обеспечивает оптимальную насыщенность вкуса, независимо от того, любите ли вы легкий или насыщенный вкус. Если же вы хотите более интенсивный аромат, можно попробовать немного увеличить количество кофе, придерживаясь той же пропорции.

Какая идеальная температура кофе

Температура воды играет важную роль в процессе заваривания. По словам экспертов, нельзя использовать кипящую воду, ведь это может привести к чрезмерной горечи и даже разрушить некоторые ароматы.

"Температура воды должна быть между 92-95 градусами", - советует специалист.

Если у вас нет термометра, можно сделать так: после того, как вода закипит, откройте крышку чайника и подождите три минуты. Такой подход поможет снизить температуру до оптимального уровня для заваривания.

Сколько нужно заваривать кофе

После того как подготовлена вода, можно переходить к завариванию.

"Залейте кофе водой и подождите 3-4 минуты", - говорит эксперт.

За это время кофе насыщается водой, выделяя все свои ароматы и вкусы. По истечении времени можно осторожно перемешать кофе ложкой. Это поможет равномерно распределить кофейный осадок и усилить вкус. И все - ваша чашка кофе готова.

Как выбрать чашку для кофе? Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его преимущества и сохраняла нужную температуру.

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