Правильная температура заваривания чая существенно влияет на его вкус, помогая раскрыть тончайшие ароматы без лишней горечи, советуют эксперты.

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Почему нельзя заливать чай кипятком - какой водой заливать чай / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

О чем вы узнаете:

Как правильно заваривать черный чай

Какой водой заливать чай

Как температура воды влияет на вкус чая

Правильное заваривание чая - это не только о вкусе, но и о наслаждении от аромата и текстуры напитка. Эксперт по чаю Алиса, автор YouTube-канала "Red Blossom Tea Company", объясняет, как температура воды влияет на качество чая, и почему не стоит заливать чай кипятком.

Как правильно заваривать рассыпной чай

Алиса объясняет, что для варки разного чая нужна разная температура, которая достигает оптимальной ароматики. В своем эксперименте Алиса использовала зеленый чай весеннего урожая Мао Фэн, используя три разные температуры: 75°C, 90°C и 100°C.

По ее словам, при нижней температуре "листья остаются очень зелеными и свежими на вид, а напиток получается светлым и нежным на вкус". Она советует не спешить с кипячением воды для заваривания, чтобы избежать горечи и сильной крепости, что часто появляется при использовании сильно горячей воды.

Нужно ли кипятить воду для черного чая - как температура влияет на вкус чая

75°C (150°F): При более низкой температуре листья чая остаются зелеными, процесс заваривания происходит медленнее. Напиток имеет легкий цвет и нежный, сливочный вкус. Он также остается свежим и сладким, создавая мягкий вкусовой профиль.

90°C (180°F): При немного более высокой температуре чай получает более насыщенный вкус, однако теряет часть своей сливочности. Напиток становится более сбалансированным и богатым.

100°C (212°F): Использование кипятка может вызвать чрезмерную экстракцию танинов, что придает чаю горечь и делает его вкус менее приятным. По словам Алисы, горячая вода извлекает больше танинов, что делает напиток "на грани", а также создает более темный цвет, который может вводить в заблуждение, поскольку он не всегда соответствует интенсивности вкуса.

Смотрите видео о том, какой должна быть вода для чая:

Почему нельзя заваривать чай кипятком

Опыт эксперта подчеркивает, что заваривание кипятком извлекает из чая больше танинов, что может добавить горечи и испортить естественную сладость напитка.

"Прохладная вода обеспечивает более насыщенный, сбалансированный вкус, даже если цвет получается светлее", - указывает она.

Независимо от того, при нижней температуре листья сохраняют больше полезных веществ и ароматических элементов, подчеркивающих уникальный вкус каждого сорта.

Как правильно заваривать и пить черный чай - как заварить идеальный черный чай

Алиса советует заваривать чай таким образом, чтобы насладиться вкусом, не жертвуя качеством напитка. Для зеленых и белых чаев идеально подходит температура 70-80°C, тогда как для черных чаев - оптимальной для заваривания будет температура 90°C.

По словам Алисы, "правильная температура позволяет насладиться чаем, не отвлекаясь на горячую горечь с высоким содержанием танинов, который является типичным для слишком горячей воды".

Что известно о YouTube-канале "Red Blossom Tea Company" YouTube-канал Red Blossom Tea Company специализируется на раскрытии тонкостей чайного искусства, образовании о чайных традициях и особенностях варки различных сортов. Видео на канале охватывают разнообразные темы - от советов по выбору чая и методов его заваривания до глубоких обзоров уникальных сортов, которые вместе зрителям лучше оценивают богатый мир чайной культуры. YouTube канал принадлежит компании Red Blossom Tea Company, которая основана в 1985 году, отмечается, что компания является главным источником ремесленного чая и чайной посуды в Сан-Франциско.

"Вы также можете попробовать подогреть чашку или чайник перед завариванием, помешивать чай, когда он настаивается, добавлять подсластители, такие как сахар или мед, и экспериментировать с различными видами чая, например, зеленым, черным, белым или травяным", - советуют специалисты из Food Republic.

Можно ли заливать чай несколько раз кипяченой водой

Специалисты советуют использовать свежую воду для чая.

"Может возникнуть соблазн просто вскипятить то, что осталось в чайнике после предыдущего использования, особенно если вы стараетесь не тратить воду впустую. Но при кипячении из воды высвобождается весь кислород, который необходим для раскрытия ароматов", - советуют они.

Чтобы получить наилучший вкус, рекомендуется использовать свежую, богатую кислородом воду, которая еще не была кипяченой.

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