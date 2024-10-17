Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету

Чай - один из самых популярных напитков в мире, который многие люди пьют каждый день. Но знаком ли нам этикет чаепития? Как правильно пить и подавать чай за столом, рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.
Как правильно подавать чай в пакетиках
Каждый мешочек чая гостям подается обязательно упакованным в пакетик. Это простой и быстрый способ.
Куда девать использованный пакетик после того, как вы заварили чай? Кладите его на блюдце рядом со своей чашкой или на отдельную тарелочку.
Неправильно оставлять пакетик в чашке и выжимать из него влагу до последней капельки.
Каждый сорт чая заваривают в отдельном чайнике-заварнике.
Согласно английскому этикету, чай заливают горячей водой, а не кипятком. Настаивают его при гостях.
Кто должен наливать чай по этикету
Чаепитием руководит тот, кто заваривает чай. Сначала он разливает чай гостям, затем - себе. Делать это нужно по часовой стрелке.
Чай в чашки наливают не до самого края - принято оставлять от края примерно 1,5 - 2 см.
После того, как чай разлит, гостям предлагают сахар, лимон, молоко и так далее.
Гости сами кладут сахар и лимон и сами наливают молоко. Все добавки кладутся до момента, когда будет сделан первый глоток.
Сахар из сахарницы кладут в чашку либо своей чистой чайной ложкой, либо специальной ложечкой, которая подается в комплекте с сахарницей.
Если вы используете общую ложку из сахарницы - старайтесь не замочить её чаем. Насыпайте сахар, не касаясь ложкой жидкости.
Чай в молоко или молоко в чай: как правильно наливать
В английской традиции предлагают в фарфоровую чашку налить сначала теплое молоко, а затем горячий чай. Так делали издавна, потому что ценили дорогую посуду, чтобы не треснула. В принципе, если вы сделаете наоборот, это не будет ошибкой.
Сахар в чай добавляют после молока.
Стоит учитывать, что молоко не сочетается с бергамотом, зеленым чаем и лимоном.
Как размешивать сахар в чашке по этикету
Размешивать сахар в чашке нужно бесшумно.
Поскольку большинство людей привыкло размешивать сахар круговыми движениями ложки, из-за этого в чашке образуется настоящая "воронка". Чтобы чай не разлился, можно использовать английский метод размешивания сахара.
Англичане размешивают сахар не круговыми движениями, а движениями "вверх-вниз". Если представить, что чашка - это циферблат, ложка совершает движения "12-6-12-6".
Чай не принято размешивать долго - пять-шесть движений, не более.
Как правильно пить чай с лимоном
После того, как в чашку насыпали сахар, специальной вилочкой из общей тарелки берем ломтик лимона и добавляем в чай. Своей ложечкой слегка выдавливаем сок.
Лимон можно оставить в чашке, а можно выложить на свое блюдце. Согласно этикету, не следует съедать этот ломтик лимона.
Что делать нельзя:
- хлебать и дуть на горячий чай;
- пить чай из чайной ложки, она предназначена исключительно для размешивания;
- наливать чай в блюдце;
- с грохотом размешивать сахар в чае. Согласно этикету, ложка не должна касаться стенок чашки;
- оставлять ложку в чашке. Ее достают и кладут сзади чашки на блюдце.
Как правильно держать чашку чая
Чашку держат той рукой, которой удобнее, в зависимости от того правша человек или левша.
Указательный палец должен очутиться в ручке, большой палец — над ручкой, а средний — под ручкой чашки (он и будет опорой).
Существует представление, что аристократы оттопыривают мизинец, когда пьют чай. Такая традиция появилась во времена Средневековья. В то время пищу ели руками, и мизинцы вытягивали, чтобы оставлять их чистыми и макать в специи. Но в наше время сегодня оттопыривание мизинца считается грубым и и неприличным.
Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
Смотрите видео - Как пить чай по правилам этикета:
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