Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету

Существует представление, что очень "аристократично"оттопыривать мизинец по время чаепития. Но так ли это на самом деле?

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Этикет чаепития - Как правильно пить чай за столом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чай - один из самых популярных напитков в мире, который многие люди пьют каждый день. Но знаком ли нам этикет чаепития? Как правильно пить и подавать чай за столом, рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.

Как правильно подавать чай в пакетиках

Каждый мешочек чая гостям подается обязательно упакованным в пакетик. Это простой и быстрый способ.

Куда девать использованный пакетик после того, как вы заварили чай? Кладите его на блюдце рядом со своей чашкой или на отдельную тарелочку.

Неправильно оставлять пакетик в чашке и выжимать из него влагу до последней капельки.

Каждый сорт чая заваривают в отдельном чайнике-заварнике.

Согласно английскому этикету, чай заливают горячей водой, а не кипятком. Настаивают его при гостях.

Кто должен наливать чай по этикету

Чаепитием руководит тот, кто заваривает чай. Сначала он разливает чай гостям, затем - себе. Делать это нужно по часовой стрелке.

Чай в чашки наливают не до самого края - принято оставлять от края примерно 1,5 - 2 см.

После того, как чай разлит, гостям предлагают сахар, лимон, молоко и так далее.

Гости сами кладут сахар и лимон и сами наливают молоко. Все добавки кладутся до момента, когда будет сделан первый глоток.

Сахар из сахарницы кладут в чашку либо своей чистой чайной ложкой, либо специальной ложечкой, которая подается в комплекте с сахарницей.

Если вы используете общую ложку из сахарницы - старайтесь не замочить её чаем. Насыпайте сахар, не касаясь ложкой жидкости.

Чай в молоко или молоко в чай: как правильно наливать

В английской традиции предлагают в фарфоровую чашку налить сначала теплое молоко, а затем горячий чай. Так делали издавна, потому что ценили дорогую посуду, чтобы не треснула. В принципе, если вы сделаете наоборот, это не будет ошибкой.

Сахар в чай добавляют после молока.

Стоит учитывать, что молоко не сочетается с бергамотом, зеленым чаем и лимоном.

Как размешивать сахар в чашке по этикету

Размешивать сахар в чашке нужно бесшумно.

Поскольку большинство людей привыкло размешивать сахар круговыми движениями ложки, из-за этого в чашке образуется настоящая "воронка". Чтобы чай не разлился, можно использовать английский метод размешивания сахара.

Англичане размешивают сахар не круговыми движениями, а движениями "вверх-вниз". Если представить, что чашка - это циферблат, ложка совершает движения "12-6-12-6".

Чай не принято размешивать долго - пять-шесть движений, не более.

Как правильно пить чай с лимоном

После того, как в чашку насыпали сахар, специальной вилочкой из общей тарелки берем ломтик лимона и добавляем в чай. Своей ложечкой слегка выдавливаем сок.

Лимон можно оставить в чашке, а можно выложить на свое блюдце. Согласно этикету, не следует съедать этот ломтик лимона.

Что делать нельзя:

хлебать и дуть на горячий чай;

пить чай из чайной ложки, она предназначена исключительно для размешивания;

наливать чай в блюдце;

с грохотом размешивать сахар в чае. Согласно этикету, ложка не должна касаться стенок чашки;

оставлять ложку в чашке. Ее достают и кладут сзади чашки на блюдце.

Как правильно держать чашку чая

Чашку держат той рукой, которой удобнее, в зависимости от того правша человек или левша.

Указательный палец должен очутиться в ручке, большой палец — над ручкой, а средний — под ручкой чашки (он и будет опорой).

Существует представление, что аристократы оттопыривают мизинец, когда пьют чай. Такая традиция появилась во времена Средневековья. В то время пищу ели руками, и мизинцы вытягивали, чтобы оставлять их чистыми и макать в специи. Но в наше время сегодня оттопыривание мизинца считается грубым и и неприличным.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Смотрите видео - Как пить чай по правилам этикета:

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