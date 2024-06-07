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Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой метод

Юрий Берендий
7 июня 2024, 15:29
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В мире потребляют разнообразные виды чая, включая черный, зеленый, травяной и фруктовый чай. Главред выяснил, как выбрать качественный чай в магазине.
Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой метод
Как проверить есть ли краска в чае - секрет выбора качественного чая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Чай имеет долгую историю и большую популярность по всему миру. Потребление этого напитка является важной частью повседневной жизни многих украинцев. О том, как выбрать качественный чай и не наткнуться на подделку говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Как выбрать качественный чай

Ведущий Константин Грубич выделил основные аспекты, на что следует обратить внимание при выборе чая.

  • Название
  • Сорт
  • Производитель - желательно, чтобы была информация о стране происхождения и способе ферментации
  • Листья чая должны быть целостными, одного цвета и формы.

Константин Грубич отмечает, что листья чая - это важнейший признак качества чая.

"То есть, даже если он там немного поломанный, потертый, это ничего. Главное, чтобы он был примерно одинаковый и одного цвета", - сказал он.

Признаки качественного чая

На примере почек зеленого чая, он отмечает, что чем их больше, тем качественнее чай.

"Если в зеленом чае много почек, то это говорит о том, что очень хороший чай мы имеем. Это молоденький листочек, зеленая почка, которая дальше ферментируется. Ну, а черный чай, это тот же зеленый чай, но он прошел очень длительный процесс технологической обработки, ферментации, окисления. И если производители подвергают его тепловой обработке, то это уже фальсификация, и в результате мы получим плохой чай", - отмечает ведущий.

Кроме того, важным признаком качественного чая является содержание влажности.

"По стандарту оно должно быть от 3 до 7 процентов. При неправильном хранении чай может впитывать влагу извне. А это может грозить появлением плесени", - сказал он.

Кто такой Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Как проверить качество чая

Константин Грубич указывает, что если чай впитал лишнюю влагу, то его снова можно высушить. А как проверить, был ли чай повторно высушен?

"Возьмите, разотрите листок чая в руках. Если лист хрупкий, то чай не очень качественный", - делает вывод эксперт.

Он также добавил, что при заваривании качественного чая на поверхности воды должна появиться пенка.

"Чай заваривается минимум минут пять. Если пенка не образуется, то это значит крупнолистовой чай. Потому что, если чай крупнолистовой, то даже очень качественные сорта пенки не дают", - сказал он.

Смотрите видео о том, как определить качество чая и отличить подделку:

Он отметил, что запах чая должен быть не очень резким и отталкивающим.

"Он должен быть не напоминать о гарь, о пыли. Если вы это чувствуете, то это значит, чай неправильно хранился, или с ним произошла какая-то неприятность. Лишь допускаются в ароматизированных чаях, специфические запахи. Ну, например, это может быть кардамон, лимон, но таким образом его специально обрабатывают, добавляют, опрыскивают во время сушки", - говорится в материале.

Добавляют ли в чай краску краску

Константин Грубич сказал, что наличие красителей в чаях - это нонсенс.

"Очень редко чай красят, но если все же это происходит, то вы можете это проверить", - советует он.

Как проверить есть ли краска в чае

Для того, чтобы проверить чай на содержание краски необходимо залить чай холодной водой, замечает он.

"Если на поверхности вы увидите сразу какой-то цвет, то значит его подкрасили", - отмечает Константин Грубич.

Какой чай лучше - в пачках или в пакетиках

По его словам, чай в пакетиках является самым популярным в мире, потому что потребители не хотят заморачиваться долго, а так заложил пакетик и есть тогда порция чая.

"Мы взяли одинакового вида чая, одинакового сорта, но в разном пакетировании. Вот чай листовой и чай в пакетике. Заливаем кипятком и увидим, какой быстрее заварится. Я вам скажу из своего опыта, если качественный чай, то большой разницы нет в пакетике он или нет. Потому что пакетик - это лишь об удобстве. Видим, с одинаковой скоростью, как по мне, заваривается этот чай, хотя прошло всего 20-30 секунд", - резюмирует ведущий.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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