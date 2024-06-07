Мало кто знает чем полезен борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

Среди множества супов особое место занимает борщ – он является одним из главных блюд на столах многих семей. Большинство помнит вкус борща прямо с детства, однако не все задумываются над тем, какую пользу для организма он несет.
Известно, что борщ – жидкое блюдо, которое варится из разнообразных овощей и имеет множество вариантов приготовления. Как отмечает декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко, это основное первое блюдо украинской кухни, которое готовят во всех ее регионах и которое приобрело международное признание.
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Что такое борщ и из чего готовят
- В чем польза борща
- Что за блюдо борщ?
- Чем полезен борщ для организма человека
- Чем полезен борщ из свеклы
- Смотрите видео - секрет идеального борща:
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Является ведущим высшим аграрным учебным заведением Украины. История берет свое начало от сельскохозяйственного отделения, открытого в 1898 году. НУБиП - одно из ведущих учебных заведений, науки и культуры. В 3-х учебно-научных институтах и 13-ти факультетах базового заведения и в 10-ти обособленных подразделениях региональных высших учебных заведениях I-III уровней аккредитации обучается более 26 тыс. студентов и более 600 аспирантов, докторантов и соискателей.
Что такое борщ и из чего готовят
Особенность борща в том, что это универсальное блюдо, которое хорошо дополняет любой стол и прекрасно подходит к другим блюдам. В зависимости от способа приготовления и подачи он отличается по густоте и температуре и может быть:
- постный или мясной;
- красный, белый или зеленый;
- с добавлением локальных компонентов или без них.
В чем польза борща
Этот суп обладает сбалансированным составом ингредиентов, что помогает правильной работе желудка и печени. В состав борща входит капуста, где содержаться витамины группы В, витамин С, K и U. А если вы кушаете борщ со свеклой, тогда обеспечиваете себя азотом и бетаином, веществами, которые буквально настраивают правильную работу кишечника.
Что за блюдо борщ?
Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".
Чем полезен борщ для организма человека
Среди продуктов, которые используются при приготовлении борща, много овощей. А в них содержится большое количество клетчатки. Именно она ответственна за нормализацию пищеварения, ускорение обмена веществ и снижению уровня холестерина. Важный элемент борща – это морковь, которая богата на бета-каротин. Этот антиоксидант буквально снижает процесса старения человека, а употребляемые вместе с борщом чеснок и лук насыщают организм полезными эфирными маслами, фитонцидами, микроэлементами и витаминами.
Чем полезен борщ из свеклы
Диетологи выделяют сразу несколько основных полезных свойств борща. Среди них:
- вывод из организма лишней жидкости и лишнего холестерина;
- снижение уровня и растворение камней в желчном пузыре;
- улучшение работы сердечной мышцы и расширение сосудов;
- усиление мужской потенции.
Смотрите видео - секрет идеального борща:
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