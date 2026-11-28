Лидером рейтинга стал Civic 2027 модельного года с расходом 6,53 л/100 км в смешанном цикле.

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Какие автомобили удивят низким расходом топлива / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какой негибридный седан самый экономичный

Как размер дисков влияет на расход топлива

При выборе автомобиля водители обращают внимание не только на его внешний вид и техническое состояние, но и на то, сколько топлива потребляет транспортное средство. Этот момент очень важен, ведь в будущем позволяет сэкономить немало средств.

Главред решил разобраться, какие 5 бензиновых автомобилей имеют наименьший расход топлива.

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Какой бензиновый автомобиль самый экономичный

Обновленный седан Honda Civic 2027 модельного года с 2-литровым атмосферным двигателем расходует 6,53 л/100 км в смешанном цикле. Это лучший результат среди пяти негибридных легковых автомобилей, которые, по официальным измерениям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), потребляют менее 7,84 л/100 км, пишет Slash Gear.

В подборку вошли современные бензиновые седаны с компактными 4-цилиндровыми двигателями. Гибриды остаются популярными, однако более дешевые модели без электродвигателей тоже позволяют заметно сэкономить на заправках.

Civic оснащен двигателем мощностью 150 л.с. в паре с вариатором. Базовая версия расходует 7,35 л/100 км в городе и 5,74 л/100 км на трассе. Модификация Sport на 18-дюймовых колесах потребляет 6,92 л/100 км в смешанном цикле и преодолевает более 644 км на одном баке объемом 46,9 л.

Corolla и Sentra: японские конкуренты

Юбилейная Toyota Corolla 2027 года получила 2-литровый двигатель мощностью 169 к.с. и вариатор. Базовая комплектация LE на 16-дюймовых дисках расходует 7,35 л/100 км в городе, 5,74 л/100 км на шоссе и 6,72 л/100 км в смешанном режиме. Версии SE и XSE на 18-дюймовых шинах демонстрируют расход 6,92 л/100 км в комбинированном цикле.

Nissan Sentra 2027 года комплектуется 2-литровым рядным двигателем мощностью 149 к.с. В комплектациях S, SV и SL седан расходует 7,84 л/100 км в городе, 6,19 л/100 км на трассе и 7,13 л/100 км в смешанном цикле.

Elantra и Jetta: корейский и немецкий варианты

Компактный Hyundai Elantra 2026 года получил 2-литровый двигатель мощностью 147 к.с. В версии SE он расходует 7,59 л/100 км в городе, 5,88 л/100 км на трассе и 6,72 л/100 км в смешанном цикле.

Volkswagen Jetta 2027 года - единственный в подборке седан с турбированным двигателем: 1,5-литровый агрегат развивает 158 к.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Чтобы снизить расход топлива, инженеры применили раннее закрытие впускных клапанов.

Базовая комплектация S потребляет 8,11 л/100 км в городе, 5,88 л/100 км на шоссе и 6,92 л/100 км в смешанном цикле. Комплектации Sport, SE и SEL расходуют 7,13 л/100 км в комбинированном режиме. Более мощная версия GLI потребляет 8,11 л/100 км.

Топ-5 самых экономичных автомобилей - видео:

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