Трогательные истории, волшебные приключения и заснеженные пейзажи помогут создать рождественскую атмосферу и уютно провести зимние вечера.

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Рождественские мультфильмы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Зимние вечера - прекрасная возможность собраться всей семьёй, приготовить горячий шоколад и насладиться атмосферными мультфильмами. Рождественские истории помогут окунуться в праздничную атмосферу и подарят приятные эмоции как детям, так и взрослым. Главред расскажет подробнее.

Блогер Ирина Мельничук на своей странице в Instagram поделилась подборкой мультфильмов для уютных зимних вечеров.

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"Клаус"

Трогательная история о молодом почтальоне, который попадает в отдалённый городок и знакомится с отшельником по имени Клаус. Вместе они запускают особую традицию - дарить детям подарки.

Мультфильм напоминает о силе добрых поступков, дружбы и щедрости.

"Гринч"

Зелёный ворчун Гринч не любит Рождество и решает испортить праздник жителям городка. Для этого он придумывает хитрый план и пытается похитить праздничные подарки и украшения.

Однако неожиданные события помогают ему понять истинный смысл Рождества.

"Рождественская история"

Экранизация известного произведения Чарльза Диккенса о скупом Эбенезере Скрудже, который не любит праздники и равнодушен к проблемам других людей.

В рождественскую ночь он встречается с духами прошлого, настоящего и будущего, которые помогают ему переосмыслить собственную жизнь.

"То Рождество"

Мультфильм рассказывает о жителях небольшого городка, чьи праздничные планы неожиданно меняются из-за сильной метели.

Это добрая история о семейных ценностях, дружбе, любви и важности поддержки близких.

"Смолфут"

Молодой йети делает неожиданное открытие - находит человека, хотя его соплеменники убеждены, что таких существ не существует.

Увлекательное зимнее приключение рассказывает о любознательности, дружбе и смелости выходить за пределы привычных убеждений.

"Полярный экспресс"

Накануне Рождества мальчик, который начинает сомневаться в существовании Санта-Клауса, отправляется в невероятное путешествие на волшебном поезде к Северному полюсу.

Мультфильм наполнен заснеженными пейзажами, приключениями и атмосферой рождественского чуда.

"Спасти Санту"

Эльф Бернард оказывается в центре необычных приключений, когда Рождество оказывается под угрозой. Чтобы спасти Санту и праздник, герою придется проявить находчивость и смелость.

Весёлый мультфильм прекрасно подойдёт для просмотра с детьми.

"Нико - путь к звёздам"

Маленький северный олень Нико мечтает научиться летать и стать частью упряжки Санта-Клауса.

На пути к своей мечте он встречает новых друзей, преодолевает трудности и открывает для себя истинную ценность семьи.

"Стражи легенд"

Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея, Песочный человечек и Ледяной Джек объединяются, чтобы защитить детские мечты от тёмных сил.

Мультфильм рассказывает о вере в чудеса, командной работе и силе надежды.

"Снежная битва"

Во время зимних каникул компания детей решает устроить масштабную снежную битву и строит настоящую снежную крепость.

Однако веселое развлечение постепенно превращается в серьёзное испытание дружбы. Мультфильм напоминает о важности взаимопонимания и ответственности за собственные поступки.

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