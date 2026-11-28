Вы узнаете:
- Как приготовить домашнее средство для мытья плитки
- Как вернуть полу блеск без дорогой химии
Поддерживать чистоту напольной плитки можно не только с помощью бытовой химии. Украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok поделилась домашним средством для мытья пола, для приготовления которого понадобятся обычные продукты с кухни.
Главред узнал, что, по её словам, такая домашняя смесь помогает вернуть плитке блеск и сделать её визуально почти новой.
Чем отмыть плитку на полу в домашних условиях
Чтобы приготовить смесь для уборки, нужно наполнить миску тёплой водой и добавить в неё несколько ингредиентов. Блогерша рекомендует следовать следующей последовательности действий:
- Налить в миску тёплую воду;
- Добавить одну столовую ложку крахмала и тщательно перемешать;
- Всыпать три столовые ложки соли и снова перемешать;
- Добавить пять нажатий дозатора любого средства для мытья посуды;
- Тщательно перемешать все компоненты до получения однородной смеси;
- После этого можно приступать непосредственно к мытью пола.
Для этого нужно смочить тряпку в приготовленном растворе, хорошо ее отжать и протереть плитку.
"Вы просто посмотрите на результат. Ваша плитка начинает сиять, сохраняется поверхность. И она становится совсем как новая. Наш пол просто начинает блестеть", - утверждает блогерша.
Смотрите видео о том, как приготовить домашнее средство для мытья плитки на полу в TikTok по ссылке.
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