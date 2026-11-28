Блогерша показала, как помыть плитку без использования дорогой бытовой химии.

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Эффективное средство для мытья пола можно приготовить дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из TikTok и YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как приготовить домашнее средство для мытья плитки

Как вернуть полу блеск без дорогой химии

Поддерживать чистоту напольной плитки можно не только с помощью бытовой химии. Украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok поделилась домашним средством для мытья пола, для приготовления которого понадобятся обычные продукты с кухни.

Главред узнал, что, по её словам, такая домашняя смесь помогает вернуть плитке блеск и сделать её визуально почти новой.

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Чем отмыть плитку на полу в домашних условиях

Чтобы приготовить смесь для уборки, нужно наполнить миску тёплой водой и добавить в неё несколько ингредиентов. Блогерша рекомендует следовать следующей последовательности действий:

Налить в миску тёплую воду;

Добавить одну столовую ложку крахмала и тщательно перемешать;

Всыпать три столовые ложки соли и снова перемешать;

Добавить пять нажатий дозатора любого средства для мытья посуды;

Тщательно перемешать все компоненты до получения однородной смеси;

После этого можно приступать непосредственно к мытью пола.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Для этого нужно смочить тряпку в приготовленном растворе, хорошо ее отжать и протереть плитку.

"Вы просто посмотрите на результат. Ваша плитка начинает сиять, сохраняется поверхность. И она становится совсем как новая. Наш пол просто начинает блестеть", - утверждает блогерша.

Смотрите видео о том, как приготовить домашнее средство для мытья плитки на полу в TikTok по ссылке.

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