Кратко:
- Качественный лук подорожал за неделю в среднем на 11%
- Цена сейчас уже достигает 10–16 грн/кг
- В прошлом году в этот период лук был в 2,6 раза дешевле
На этой неделе в Украине начали расти цены на репчатый лук. Стоимость этого продукта растет из-за заметного спроса. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
В то же время предложение качественной продукции на рынке остается достаточно ограниченным, поскольку многие хозяйства продолжают воздерживаться от реализации лука из хранилищ.
Аналитики отмечают, что рост цен наблюдается исключительно в сегменте продукции высокого качества. В настоящее время украинские хозяйства предлагают качественный лук по цене 10–16 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Таким образом, сейчас цены на лук в Украине уже превышают показатели аналогичного периода прошлого года в среднем в 2,6 раза.
"Такая ситуация носит несколько искусственный характер и связана с тем, что многие хозяйства отказываются от продаж по текущим ценам, создавая тем самым еще более существенный дефицит этой продукции на рынке", - добавили аналитики.
Какие продукты подорожают зимой
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что зимой в Украине продукты питания продолжат дорожать.
В частности, хлеб подорожает еще на 5%, овощи борщового набора - до 7%, тепличные овощи - на 10–15% в течение ближайшего месяца, а молочные продукты - на 10–25%.
Среди основных причин подорожания Марчук назвал удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре, расходы производителей на генераторы, осложнения в логистике и инфляцию.
"Зимний период пройдет, к сожалению, под знаком роста цен. В среднем это будет где-то 10–15%, если смотреть по категориям", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли и директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко говорил, что свинина в Украине может подорожать до 300–400 грн за килограмм и стать дефицитной, если не удастся остановить африканскую чуму свиней.
Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявлял, что подсолнечное масло в Украине может подорожать в полтора-два раза из-за проблем с логистикой и остановки внутреннего производства. В то же время дефицита продукта на полках пока не ожидается.
Кроме того, цены на огурцы в Украине резко взлетели. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продают по 200 грн/кг. Причина в том, что завершился цикл выращивания в пленочных теплицах, и предложения на рынке стало меньше.
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