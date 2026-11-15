Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

Завершился сезон в пленочных теплицах, и в продаже стало меньше огурцов.

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Какие цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Огурцы продают уже по 200 грн/кг

Причина подорожания - окончание сезона пленочных теплиц

В то же время красный помидор стоит 70 грн/кг

Цены на огурцы в Украине резко взлетели. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продаются по 200 грн/кг. Причина в том, что завершился урожай в пленочных теплицах, и предложение на рынке сократилось. Об этом сообщает AgroTimes.

Дороже всего сейчас стоят уманские колючие огурцы нового урожая: за килограмм просят 200 грн. Гладкие огурцы от того же производителя продают по 160 грн/кг.

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Дешевле всего обходится импорт. Килограмм турецких огурцов стоит 145–150 грн. То есть даже самое доступное предложение держится выше 140 грн/кг.

Какие цены на помидоры в Украине

Огурцы сейчас рекордно дорогие, поэтому помидоры на их фоне выглядят значительно доступнее. Килограмм красного помидора продается по 70 грн, то есть почти втрое дешевле самых дорогих огурцов.

Томат-слива стоит 100 грн/кг, желтый томат - 110 грн/кг. Желтый томат-слива продается по 140 грн/кг.

В то же время розовые помидоры стоят от 110 до 140 грн/кг, в зависимости от позиции.

Возможен ли дефицит продуктов

Экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что украинцам не стоит ждать улучшения уровня жизни до окончания войны, а продукты будут и дальше дорожать - прежде всего из-за девальвации гривни, подорожания топлива и закрытия бизнеса.

По его словам, несмотря на удары по складам, проблемы с логистикой и отключения электричества, Украина имеет значительный переизбыток основных продуктов и сырья для их производства. Главный риск - временные сбои, а не пустые полки.

"Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания ни при каких условиях нам не грозит", - подчеркнул Новак.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине впервые с середины лета подорожал репчатый лук. Цены взлетели в среднем на 12%. Одной из причин стало похолодание, из-за которого фермеры вынуждены приостанавливать уборку урожая.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что хлеб в Украине продолжит дорожать и в конце года: в супермаркетах и магазинах его цена традиционно растет на 1,5–2% ежемесячно, а в ноябре и декабре темпы роста могут ускориться.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка заявил, что гречка в Украине за год подорожала примерно вдвое, а только за последний месяц прибавила в цене еще 11–12%.

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