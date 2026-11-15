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Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Анна Ярославская
15 ноября 2026, 03:42
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Плодоносят только прошлогодние побеги, поэтому на взрослом кусте на каждой ветке оставляют одну лозу с двумя почками.
Обрезка винограда
Обрезка винограда проводится только в период полного покоя / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда обрезать виноград, чтобы не навредить лозе
  • Какую ошибку допускает большинство садоводов
  • Как обрезать молодой и взрослый куст

Самая распространенная ошибка при обрезке винограда - слишком слабая обрезка. Дело в том, что садоводы жалеют лозу и оставляют на кусте слишком много старой древесины. Между тем ягоды появляются только на однолетних побегах, поэтому лишние ветки лишь отнимают питательные вещества, а грозди получаются мелкими и менее вкусными. Обрезать лозу следует тогда, когда растение полностью перешло в состояние покоя после опадения листьев.

Эксперты портала Simple Garden Life Джим и Мэри Компетти подчеркивают, что цель обрезки - удалить как можно больше старой древесины, сохранив при этом форму куста.

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"Как ни странно, самая большая проблема большинства садоводов заключается в том, что они обрезают лозы недостаточно сильно. Легкая обрезка просто не готовит растения к успешному сезону - ни с точки зрения урожая, ни с точки зрения вкуса винограда", - пишут авторы.

Без регулярной обрезки куст быстро разрастается, хуже проветривается и освещается солнцем. В результате ягоды становятся мельче, а растение - более уязвимым к болезням и вредителям.

Когда обрезать виноград - осенью или зимой

Авторы Simple Garden Life советуют обрезать виноград только в период полного покоя - с конца декабря до начала марта. Обрезка во время набухания почек, активного роста или плодоношения травмирует куст. Осенью лоза может казаться "спящей", но при этом продолжает накапливать питательные вещества, поэтому спешка с секатором вредит будущему урожаю.

В украинских условиях виноградари в основном обрезают кусты осенью, после полного опадения листьев, особенно если лозу нужно укрывать на зиму. Главное правило для обоих вариантов одинаковое - растение должно завершить вегетацию.

Как обрезать молодой виноград - схема для начинающих

Для молодых кустов, у которых ещё нет сформированных рукавов (кордонов), используют обрезку на плодовые стрелки. Цель - сформировать куст в виде буквы "Т", где штамб - это основа, а два рукава расходятся в стороны по опорной проволоке.

  1. Выберите два самых сильных и здоровых однолетних побега, растущих от штамба.
  2. Остальные побеги удалите полностью - до места, где они отходят от штамба.
  3. Оставшиеся побеги укоротите так, чтобы они едва доставали до опорной проволоки.
  4. Распределите их по проволоке в противоположные стороны и привяжите мягкими подвязками.

Если виноград растет не на шпалере или перголе, можно оставить до четырех сильных побегов, но не больше: иначе в следующем сезоне урожай уменьшится. Однолетние побеги легко узнать - они более светлые и гладкие.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Как обрезать взрослый куст винограда

Когда у куста уже есть два сформированных рукава, приступают к обрезке на сучки (рожки). Их оставляют вертикально на рукавах с интервалом примерно 15–30 см, чтобы у новых побегов было достаточно места и воздуха.

  • На каждом сучку оставьте только один однолетний побег - самый ровный, самый крупный и направленный вверх.
  • Укоротите его, оставив две почки.
  • Все остальные побеги срежьте до сучка или рукава, так же удалите поврежденные и направленные вниз.
  • Обрежьте концы рукавов, чтобы они не перерастали, а рукава соседних кустов не касались друг друга.

Если рукав слишком вытянулся, у его основания оставляют побег замещения: в следующем году старый рукав удаляют, а молодой занимает его место. Работать рекомендуется острым и продезинфицированным секатором, для толстых ветвей - сучкорезом, обязательно в перчатках.

Когда лучше обрезать виноград в Украине?

Виноградарь из Николаевской области Валерий Мущак, который более 15 лет выращивает виноград и имеет в коллекции более 300 столовых сортов, в комментарии "Суспильному" рассказал, что обрезает кусты осенью - и сразу после этого готовит их к зимнему укрытию. Перед обрезкой в материале советуют дождаться, пока опадут все листья.

"Поэтому обрезку винограда мы проводим осенью и готовим к укрытию на зиму", - пояснил виноградарь.

Зато на юге Одесской области обрезку часто переносят на конец зимы. Агроном по многолетним насаждениям Георгий Терзи из села Виноградовка Болградской общины, имеющий 27-летний стаж, показал, как обрезать виноград перед весной. По его словам, в Бессарабии к этой работе традиционно приступают после 14 февраля.

Смотрите видео - Как правильно обрезать виноград перед весной:

Как сообщал Главред, осенью садоводы массово готовят виноградники к зиме. Виноградарь Владимир Шпак советовал не спешить с осенней обрезкой винограда в начале октября из-за теплой погоды. По его словам, тепло может спровоцировать преждевременное набухание почек.

Среди садоводов до сих пор продолжаются споры об оптимальных сроках. В материале о том, когда лучше обрезать виноград - осенью или весной, отмечалось, что осеннюю обрезку проводят после первых морозов и полного опадения листьев. В южных областях это примерно через три недели после опадения листьев, а в северных - сразу после первых заморозков.

Для начинающих существуют и простые схемы формирования куста. Автор YouTube-канала Игорь поделился простой схемой обрезки винограда, согласно которой на каждом рукаве на зиму оставляют одну хорошо созревшую лозу. В следующем году из неё вырастают плодовые побеги, а старую лозу удаляют.

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