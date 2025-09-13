Укр
Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил: простая схема для начинающих

Анна Ярославская
13 сентября 2025, 11:52
Опытный садовод рассказал, зачем нужна обрезка винограда и что делать с больными листьями.
Виноград, как обрезать виноград
Как и когда обрезать виноград / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • В каком месяце нужно обрезать виноград
  • Как правильно обрезать виноград

Обрезка винограда проводится до середины августа. Это необходимо для того, чтобы лучше вызрели ветви, которые останутся на следующий год. Детали раскрыли на Youtube-канале Игорь критикует.

Если вам интересно, как укоренить виноград, читайте материал: Виноград из черенка: как получить первый урожай за три года.

видео дня

Какие ветки нужно обрезать у винограда

"При обрезке я просто уберу лишние побеги, пасынки и заодно и испорченные ягоды. Удаляю всё лишнее – старые больные листья, сухие побеги. На пасынках оставляю по одному верхнему листику – они молодые, здоровые, растение будет из них питаться. Полностью все больные листья не удаляю – боюсь, что куст получит слишком сильный стресс и снова начнёт гнать кучу новых побегов", - рассказал Игорь.

Садовод рассказал, что для обрезки он выбирает самую простую схему.

"На зиму оставляю только одну хорошо вызревшую лозу, тонкую, примерно с мизинец. На каждом рукаве – по одной такой лозе. На следующий год из них вырастают плодовые побеги, а старую лозу я потом обрезаю и оставляю новую. Система понятная, простая и, думаю, рабочая", - говорит садовод.

Смотрите видео - Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил:

Как писал Главред, виноград может приносить пользу вашему здоровью при разумном и разнообразном потреблении. Но кушать его можно не всем - чем полезен виноград, а для кого он под запретом.

Также мы писали о том, что лучшее время для обрезки лозы - когда примерно 90% листьев на винограднике опало. В это время лоза находится в состоянии покоя - она отдыхает и восстанавливается перед новым циклом роста, который начинается весной с появлением почек. Срезать лозу можно легко дома, без помощи садовника.

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

