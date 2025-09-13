Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил: простая схема для начинающих

Опытный садовод рассказал, зачем нужна обрезка винограда и что делать с больными листьями.

Как и когда обрезать виноград / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

В каком месяце нужно обрезать виноград

Как правильно обрезать виноград

Обрезка винограда проводится до середины августа. Это необходимо для того, чтобы лучше вызрели ветви, которые останутся на следующий год. Детали раскрыли на Youtube-канале Игорь критикует.

Какие ветки нужно обрезать у винограда

"При обрезке я просто уберу лишние побеги, пасынки и заодно и испорченные ягоды. Удаляю всё лишнее – старые больные листья, сухие побеги. На пасынках оставляю по одному верхнему листику – они молодые, здоровые, растение будет из них питаться. Полностью все больные листья не удаляю – боюсь, что куст получит слишком сильный стресс и снова начнёт гнать кучу новых побегов", - рассказал Игорь.

Садовод рассказал, что для обрезки он выбирает самую простую схему.

"На зиму оставляю только одну хорошо вызревшую лозу, тонкую, примерно с мизинец. На каждом рукаве – по одной такой лозе. На следующий год из них вырастают плодовые побеги, а старую лозу я потом обрезаю и оставляю новую. Система понятная, простая и, думаю, рабочая", - говорит садовод.

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

