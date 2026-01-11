Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Этот напиток эксперты рекомендуют пить регулярно, чтобы поддерживать остроту ума.

Лучший напиток для работы мозга / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Зеленый чай — самый полезный напиток для мозга

1–3 чашки в день улучшают концентрацию и снижают риск когнитивного спада

Правильное заваривание помогает сохранить полезные соединения и избежать горечи

То, что мы пьем в течение дня, может незаметно, но существенно влиять на работу мозга. И хотя многие напитки имеют свои преимущества, диетологи единодушно выделяют один, который стабильно демонстрирует лучшие результаты для памяти, концентрации и долгосрочного когнитивного здоровья. Об этом пишет Realsimple.

Специалисты отмечают, что зеленый чай - настоящий фаворит среди напитков для мозга. Его рекомендуют пить регулярно, ведь уникальный состав делает этот напиток особенно полезным.

Почему именно зеленый чай

Диетолог-нутриционист Вандана Шет называет зеленый чай, включая матчу, своим бесспорным выбором. По ее словам, секрет в сочетании биоактивных соединений, которых нет в такой концентрации в других видах чая.

Ее коллега, диетолог Линдси Шенфельд, добавляет: когда речь идет о здоровье мозга, именно зеленый чай чаще всего оказывается в центре внимания ученых. Исследования связывают его регулярное употребление с более низким риском возрастного снижения когнитивных функций.

Шенфельд объясняет, что природные компоненты зеленого чая помогают защищать клетки мозга, а минимальное окисление листьев позволяет сохранить высокий уровень катехинов — антиоксидантов, которые играют ключевую роль в нейрозащите.

Что делает зеленый чай таким эффективным

В напитке содержатся:

катехины - мощные антиоксиданты с противовоспалительными свойствами;

L-теанин - аминокислота, способствующая расслаблению без сонливости;

небольшое количество кофеина, которое вместе с L-теанином обеспечивает спокойную, устойчивую концентрацию.

По словам Шет, именно эта комбинация помогает поддерживать ясность мышления и внимание в течение дня.

Как правильно заваривать зеленый чай

Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

использовать воду температурой 71–82 °C, а не кипяток;

заваривать не дольше 2–3 минут, чтобы избежать горечи;

не перегревать и не передерживать чай, чтобы сохранить полезные соединения.

Регулярность — ключ к эффекту

Шенфельд подчеркивает, что важно не просто пить зеленый чай, а делать это систематически. Выберите сорт, который вам нравится, - тогда полезная привычка закрепится естественно.

Большинство исследований указывают, что 1–3 чашки в день – оптимальное количество для ощутимых когнитивных преимуществ. Эффект накапливается постепенно, поэтому регулярность важнее объема.

