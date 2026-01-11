Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Главное из новостей:
То, что мы пьем в течение дня, может незаметно, но существенно влиять на работу мозга. И хотя многие напитки имеют свои преимущества, диетологи единодушно выделяют один, который стабильно демонстрирует лучшие результаты для памяти, концентрации и долгосрочного когнитивного здоровья. Об этом пишет Realsimple.
Специалисты отмечают, что зеленый чай - настоящий фаворит среди напитков для мозга. Его рекомендуют пить регулярно, ведь уникальный состав делает этот напиток особенно полезным.
Почему именно зеленый чай
Диетолог-нутриционист Вандана Шет называет зеленый чай, включая матчу, своим бесспорным выбором. По ее словам, секрет в сочетании биоактивных соединений, которых нет в такой концентрации в других видах чая.
Ее коллега, диетолог Линдси Шенфельд, добавляет: когда речь идет о здоровье мозга, именно зеленый чай чаще всего оказывается в центре внимания ученых. Исследования связывают его регулярное употребление с более низким риском возрастного снижения когнитивных функций.
Шенфельд объясняет, что природные компоненты зеленого чая помогают защищать клетки мозга, а минимальное окисление листьев позволяет сохранить высокий уровень катехинов — антиоксидантов, которые играют ключевую роль в нейрозащите.
Что делает зеленый чай таким эффективным
В напитке содержатся:
- катехины - мощные антиоксиданты с противовоспалительными свойствами;
- L-теанин - аминокислота, способствующая расслаблению без сонливости;
- небольшое количество кофеина, которое вместе с L-теанином обеспечивает спокойную, устойчивую концентрацию.
По словам Шет, именно эта комбинация помогает поддерживать ясность мышления и внимание в течение дня.
Как правильно заваривать зеленый чай
- Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:
- использовать воду температурой 71–82 °C, а не кипяток;
- заваривать не дольше 2–3 минут, чтобы избежать горечи;
- не перегревать и не передерживать чай, чтобы сохранить полезные соединения.
Регулярность — ключ к эффекту
Шенфельд подчеркивает, что важно не просто пить зеленый чай, а делать это систематически. Выберите сорт, который вам нравится, - тогда полезная привычка закрепится естественно.
Большинство исследований указывают, что 1–3 чашки в день – оптимальное количество для ощутимых когнитивных преимуществ. Эффект накапливается постепенно, поэтому регулярность важнее объема.
