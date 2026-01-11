Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Дарья Пшеничник
11 января 2026, 20:28обновлено 11 января, 21:12
168
Этот напиток эксперты рекомендуют пить регулярно, чтобы поддерживать остроту ума.
Напиток для мозга
Лучший напиток для работы мозга / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новостей:

  • Зеленый чай — самый полезный напиток для мозга
  • 1–3 чашки в день улучшают концентрацию и снижают риск когнитивного спада
  • Правильное заваривание помогает сохранить полезные соединения и избежать горечи

То, что мы пьем в течение дня, может незаметно, но существенно влиять на работу мозга. И хотя многие напитки имеют свои преимущества, диетологи единодушно выделяют один, который стабильно демонстрирует лучшие результаты для памяти, концентрации и долгосрочного когнитивного здоровья. Об этом пишет Realsimple.

видео дня

Специалисты отмечают, что зеленый чай - настоящий фаворит среди напитков для мозга. Его рекомендуют пить регулярно, ведь уникальный состав делает этот напиток особенно полезным.

Почему именно зеленый чай

Диетолог-нутриционист Вандана Шет называет зеленый чай, включая матчу, своим бесспорным выбором. По ее словам, секрет в сочетании биоактивных соединений, которых нет в такой концентрации в других видах чая.

Ее коллега, диетолог Линдси Шенфельд, добавляет: когда речь идет о здоровье мозга, именно зеленый чай чаще всего оказывается в центре внимания ученых. Исследования связывают его регулярное употребление с более низким риском возрастного снижения когнитивных функций.

Шенфельд объясняет, что природные компоненты зеленого чая помогают защищать клетки мозга, а минимальное окисление листьев позволяет сохранить высокий уровень катехинов — антиоксидантов, которые играют ключевую роль в нейрозащите.

Что делает зеленый чай таким эффективным

В напитке содержатся:

  • катехины - мощные антиоксиданты с противовоспалительными свойствами;
  • L-теанин - аминокислота, способствующая расслаблению без сонливости;
  • небольшое количество кофеина, которое вместе с L-теанином обеспечивает спокойную, устойчивую концентрацию.

По словам Шет, именно эта комбинация помогает поддерживать ясность мышления и внимание в течение дня.

Как правильно заваривать зеленый чай

  • Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:
  • использовать воду температурой 71–82 °C, а не кипяток;
  • заваривать не дольше 2–3 минут, чтобы избежать горечи;
  • не перегревать и не передерживать чай, чтобы сохранить полезные соединения.

Регулярность — ключ к эффекту

Шенфельд подчеркивает, что важно не просто пить зеленый чай, а делать это систематически. Выберите сорт, который вам нравится, - тогда полезная привычка закрепится естественно.

Большинство исследований указывают, что 1–3 чашки в день – оптимальное количество для ощутимых когнитивных преимуществ. Эффект накапливается постепенно, поэтому регулярность важнее объема.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье чай мозг
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром

21:31Фронт
Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

21:18Украина
Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:12Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Последние новости

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

Реклама
19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

Реклама
16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

16:12

Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

15:52

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на КаспииВидео

15:37

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 января

15:28

Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецептВидео

15:28

Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

15:05

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

14:55

Курс евро негативно повлияет на цены: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

14:53

Морозы, метели и снег: на Тернопольскую область надвигается опасная погода

14:32

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

14:16

Быстрее, чем казалось многим - названы реальные сроки окончания войны

13:48

Украинцам рассекретили второе название Киева – о чем молчали векамиВидео

13:43

"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

13:43

Почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно – секрет раскрыт

13:42

Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

13:25

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января: Близнецам - поддержка, Ракам - ограничения

13:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 января (обновляется)

Реклама
13:05

Карта Deep State онлайн за 11 января: что происходит на фронте (обновляется)

13:00

У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

12:58

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

12:46

Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

12:16

"Извините": Наталка Денисенко попала в новый скандал

12:00

РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

12:00

Доллар и евро могут подешеветь: что будет с курсом валют уже с понедельника

11:55

По примеру Мадуро: в Британии заговорили о похищении Путина, что известноВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

10:59

Студенты 25+ лет могут потерять отсрочки: в Раде готовят изменения к мобилизации

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять