Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

Пакетик надо оставить в чашке с горячей водой, но не кипятком, на 3-4 минуты.

Почему нельзя отжимать пакетик чая / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные факты:

Отжимать чайный пакетик не стоит - это увеличивает концентрацию дубильных веществ

Чрезмерное заваривание и сжатие повышают уровень красителей и ароматизаторов

Оптимальное время заваривания - 3-5 минут

Многие, заваривая чай, автоматически наматывают нить пакетика на ложку, чтобы тщательно его отжать. Кажется, что так напиток станет насыщеннее, а сам пакетик не будет капать по дороге в мусорку. Но эксперты предупреждают: такая привычка может испортить вкус и даже навредить здоровью, пишет ТСН.

Что происходит при отжиме пакетика

Во время сжатия пакетика в чашку попадает чрезмерное количество дубильных веществ. Они делают чай горьким, а в избытке - могут негативно влиять на пищеварительную систему. Особенно это касается недорогих сортов, которые содержат красители, ароматизаторы и другие добавки - их концентрация при отжиме возрастает.

Черный и зеленый чай / Инфографика: Главред

Как правильно заваривать пакетированный чай

Используйте горячую воду , но не кипяток.

, но не кипяток. Заваривайте не дольше 3-5 минут .

. Не сжимайте пакетик - лучше просто выньте его из чашки.

пакетик - лучше просто выньте его из чашки. Выбирайте качественный чай без лишних добавок - листовой или проверенных брендов.

Правильное заваривание позволяет насладиться вкусом и ароматом напитка, не рискуя здоровьем. Поэтому в следующий раз, когда потянется рука к ложке - вспомните, что чайный пакетик не требует "выжимания".

