Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

Основные факты:
- Отжимать чайный пакетик не стоит - это увеличивает концентрацию дубильных веществ
- Чрезмерное заваривание и сжатие повышают уровень красителей и ароматизаторов
- Оптимальное время заваривания - 3-5 минут
Многие, заваривая чай, автоматически наматывают нить пакетика на ложку, чтобы тщательно его отжать. Кажется, что так напиток станет насыщеннее, а сам пакетик не будет капать по дороге в мусорку. Но эксперты предупреждают: такая привычка может испортить вкус и даже навредить здоровью, пишет ТСН.
Что происходит при отжиме пакетика
Во время сжатия пакетика в чашку попадает чрезмерное количество дубильных веществ. Они делают чай горьким, а в избытке - могут негативно влиять на пищеварительную систему. Особенно это касается недорогих сортов, которые содержат красители, ароматизаторы и другие добавки - их концентрация при отжиме возрастает.
Как правильно заваривать пакетированный чай
- Используйте горячую воду, но не кипяток.
- Заваривайте не дольше 3-5 минут.
- Не сжимайте пакетик - лучше просто выньте его из чашки.
- Выбирайте качественный чай без лишних добавок - листовой или проверенных брендов.
Правильное заваривание позволяет насладиться вкусом и ароматом напитка, не рискуя здоровьем. Поэтому в следующий раз, когда потянется рука к ложке - вспомните, что чайный пакетик не требует "выжимания".
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
