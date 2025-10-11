Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросе

Блогер Юрий Габорец рассказал, какой чай - черный или зеленый, на самом деле полезнее, и поделился советами, как пить его без вреда для здоровья.

Вопрос о том, какой чай полезнее наконец получил профессиональное объяснение. Блогер и медицинский эксперт Юрий Габорец в видео в Instagram объяснил, в чем заключается главная разница между этими напитками, и поделился важными советами, как пить чай без вреда для здоровья.

Они происходят из одного куста, но действуют по-разному

"Черный или зеленый чай - это два брата из одного куста, но действуют по-разному", - подчеркивает Габорец.

По его словам, зеленый чай проходит минимальную обработку, поэтому содержит максимум антиоксидантов, которые замедляют старение, поддерживают работу мозга и сосудов. В то же время эксперт предостерегает, что в зеленом чае кофеина больше, чем многие думают, поэтому его не стоит употреблять после 17:00, чтобы не нарушить сон.

Черный чай, наоборот, проходит ферментацию, имеет более глубокий вкус и положительно влияет на пищеварение.

"Он даже обезвоживает меньше, чем кофе", - подчеркивает эксперт.

Основные правила употребления чая

Юрий Габорец выделяет четыре главных совета, которые стоит запомнить каждому любителю чая.

Какой чай лучше пить

"В пакетиках мелкие примеси и остатки, следовательно пользы меньше", - объясняет специалист.

Крупнолистовой чай сохраняет больше природных веществ и имеет более чистый состав.

Можно ли пить горячий чай

"В пищеводе нет болевых рецепторов, и хронический ожог при постоянном употреблении горячего чая увеличивает риск рака пищевода", - предостерегает эксперт.

Оптимальная температура напитка - 60-65°C. Именно при такой температуре чай остается приятным, но не вредным.

"Заварка живет 15-20 минут. Дальше полезные вещества разрушаются, а танины накапливаются", - предупреждает Габорец.

Если чай стоит дольше, он теряет свои свойства и может раздражать желудок.

Можно ли заваривать чай несколько раз

"Зеленый - максимум два-три раза, а черный - один-два раза. Дальше не стоит, потому что полезных веществ меньше, танинов больше, и они могут связывать железо, вызвать анемию и раздражать желудок, - указывает он.

О персоне: Юрий Габорец Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

