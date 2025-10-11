Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросе

Юрий Берендий
11 октября 2025, 17:52
98
Блогер Юрий Габорец рассказал, какой чай - черный или зеленый, на самом деле полезнее, и поделился советами, как пить его без вреда для здоровья.
Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросе
Какой чай полезнее черный или зеленый - сколько раз заваривать чай / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

О чем идет речь в материале:

  • Какой чай полезнее
  • Как правильно пить чай
  • Сколько раз можно заваривать чай

Вопрос о том, какой чай полезнее наконец получил профессиональное объяснение. Блогер и медицинский эксперт Юрий Габорец в видео в Instagram объяснил, в чем заключается главная разница между этими напитками, и поделился важными советами, как пить чай без вреда для здоровья.

Главред выяснил, какая польза черного и зеленого чая.

видео дня

Они происходят из одного куста, но действуют по-разному

"Черный или зеленый чай - это два брата из одного куста, но действуют по-разному", - подчеркивает Габорец.

По его словам, зеленый чай проходит минимальную обработку, поэтому содержит максимум антиоксидантов, которые замедляют старение, поддерживают работу мозга и сосудов. В то же время эксперт предостерегает, что в зеленом чае кофеина больше, чем многие думают, поэтому его не стоит употреблять после 17:00, чтобы не нарушить сон.

Черный чай, наоборот, проходит ферментацию, имеет более глубокий вкус и положительно влияет на пищеварение.

"Он даже обезвоживает меньше, чем кофе", - подчеркивает эксперт.

Основные правила употребления чая

Юрий Габорец выделяет четыре главных совета, которые стоит запомнить каждому любителю чая.

Какой чай лучше пить

"В пакетиках мелкие примеси и остатки, следовательно пользы меньше", - объясняет специалист.

Крупнолистовой чай сохраняет больше природных веществ и имеет более чистый состав.

Можно ли пить горячий чай

"В пищеводе нет болевых рецепторов, и хронический ожог при постоянном употреблении горячего чая увеличивает риск рака пищевода", - предостерегает эксперт.

Оптимальная температура напитка - 60-65°C. Именно при такой температуре чай остается приятным, но не вредным.

Смотрите видео о том, какой чай самый полезный:

Какой чай полезнее

"Заварка живет 15-20 минут. Дальше полезные вещества разрушаются, а танины накапливаются", - предупреждает Габорец.

Если чай стоит дольше, он теряет свои свойства и может раздражать желудок.

Можно ли заваривать чай несколько раз

"Зеленый - максимум два-три раза, а черный - один-два раза. Дальше не стоит, потому что полезных веществ меньше, танинов больше, и они могут связывать железо, вызвать анемию и раздражать желудок, - указывает он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Юрий Габорец

Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области.

Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

чай зеленый чай
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

18:29Украина
ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:29Фронт
Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:59Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Последние новости

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

Реклама
16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Раскрываем казацкие символы: что определяло честь и силу воинов

Реклама
15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

12:25

Режим узнал себя: в РФ запретили показ легендарного кино

12:09

В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от НацполицииФото

11:59

Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово "наглий"Видео

Реклама
11:49

Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

11:37

"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

11:30

Старые названия районов Киева: где был Московский, а где - Ленинградский

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

11:26

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

10:46

Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

10:36

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

10:01

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

09:59

Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в УкраинеВидео

09:53

После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимойВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять