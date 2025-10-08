Укр
  Новости
  Жизнь

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Юрий Берендий
8 октября 2025, 06:20
112
Можно ли официально жить на даче в Украине - юристы рассказали, что для этого нужно соблюсти определенные законодательные требования и оформить дом как жилой.
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе
Можно ли официально жить на даче в Украине - как прописаться на даче / Колаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Можно ли жить на даче
  • Можно ли зарегистрировать место жительства в садовом доме
  • Чем отличается дачный дом от жилого

Для многих украинцев дачный дом стал не только местом отдыха, но и альтернативой городскому жилью. Однако, чтобы жить там официально, нужно учесть ряд юридических нюансов. О том, как прописаться на даче в Украине 2025 и какие документы для этого нужны рассказали профессиональные юристы.

Главред выяснил, как узаконить дом на дачном участке.

видео дня

Можно ли прописаться на даче - что говорит закон

До 2022 года зарегистрировать место жительства в садовом или дачном доме было невозможно. Однако после изменений в законодательство ситуация изменилась:

"Теперь разрешается регистрация места жительства в дачном или садовом доме, если он соответствует определенным критериям", - отмечают специалисты юридической компании "Правовая помощь", передает издание Новини.Live.

То есть жить официально на даче круглый год стало возможно, если дом признан пригодным для постоянного проживания.

Смотрите видео о том, как облагается налогом садовый дом:

Требования к дачному дому для постоянного проживания

Круглогодичное проживание в садовом доме возможно только при наличии отопления, надлежащей теплоизоляции, подключения к электроэнергии, водоснабжения и канализации. Здание должно выдерживать сезонные колебания температур и иметь официально присвоенный адрес от органа местного самоуправления. Если хотя бы одно из этих требований не соблюдено, жилье могут признать непригодным для постоянного проживания, что станет основанием для отказа в регистрации. В то же время жить на даче зимой без изменения ее статуса разрешается, но такое проживание будет считаться временным.

Как перевести дачный дом в жилой статус

Чтобы иметь возможность прописаться, нужно изменить функциональное назначение дома.

"Это означает: перевести объект из садового или дачного в жилой фонд", - объясняют юристы.

Дом должен быть капитальным, иметь фундамент, инженерные коммуникации, соответствовать ГСН и быть зарегистрированным в Реестре недвижимости. Подать документы можно через ЦПАУ или портал "Дія".

Какие документы нужны для изменения статуса дома на даче

Процедура включает в себя:

  • правоустанавливающие документы на земельный участок;
  • технический паспорт дома;
  • отчет о техническом обследовании (для старых построек);
  • заявление о переводе объекта в жилой фонд.

Решение принимают местные власти, а рассмотрение заявления не должно превышать 30 дней.

Почему нельзя просто прописаться в дачном доме

По словам эксперта, юриста Инны Колесник главная причина кроется в правовом статусе самой постройки.

"Дачный дом - это сооружение, которое возведено на земельном участке, не предназначенном для возведения жилых сооружений. А прописаться вы можете только в доме, который согласно норм и стандартов признан жилым сооружением", - пояснила Инна Колесник в видео на YouTube.

То есть официально зарегистрировать место жительства на даче можно только после того, как она получит статус жилого дома. Для этого владелец должен соблюсти ряд строительных норм.

"Чтобы сооружение, которое вы строите, было признано жилым домом, вы должны придерживаться определенных строительных норм и стандартов - например, высота потолков, отопление в доме, толщина стен и другие нормы, с которыми вы должны сверяться", - уточняет юрист.

Как перевести дачу в жилой дом

Специалист объясняет, что перевод дачного или садового дома в жилое сооружение осуществляют местные органы власти.

"Перевод дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома осуществляется местными органами власти - села, города, поселка или территориальной общины, к которой принадлежит территориально ваш дом", - отметила Колесник.

Смотрите видео о том, как узаконить дом на дачном участке:

Первым шагом является обращение в ЦНАП с заявлением и пакетом документов.

"Вы сам себе владелец и имеете зарегистрированный объект недвижимости. Что вам нужно делать? Начать с подачи заявления в ЦНАП. Кроме заявления, есть специальный перечень документов, которые необходимо подать", - объясняет юрист.

Ключевой документ - технический отчет

Одним из главных этапов является технический осмотр дома.

"Эксперт, с которым вы заключите соглашение, должен составить отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома. Отчет должен быть с заключением сертифицированного специалиста о соответствии дома жилищным нормам и стандартам", - рассказала Колесник.

Именно этот отчет вместе с заявлением и документами о праве собственности подается в ЦНАП. При наличии совладельцев - прилагается их письменное согласие.

В каких случаях могут отказать

Инна Колесник отмечает, что отказ возможен только по основаниям, предусмотренным законом.

"Отказать могут в следующих случаях: вы подали не все документы, в документах есть несоответствия или неточности, или же в вашем доме отсутствует действующая система отопления или она не соответствует установленным строительным нормам", - пояснила эксперт.

Часто местные власти ссылаются на несоответствие целевого назначения земельного участка, однако юрист отмечает, что это незаконная причина для отказа.

"Такая позиция органов власти является не совсем законной. Среди причин отказа в переводе дачного или садового дома в жилой дом нет такой формулировки, как несоответствие целевого назначения земельного участка", - подчеркивает Колесник.

Что делать в случае незаконного отказа

Юрист советует отстаивать свои права законным способом:

"В таком случае советую воспользоваться юридической консультацией и отстаивать свои законные права. Возможно, вам придется обратиться в суд - не опускайте руки, обязательно воспользуйтесь таким шансом", - призывает Инна Колесник.

Прописка на даче в 2025 году

После изменения статуса дома на жилой, владелец может официально зарегистрировать там место жительства. Это позволяет получить доступ к медицинскому обслуживанию, субсидиям и участию в местных выборах.

Если дом уже имеет статус жилого и внесен в соответствующий реестр, в нем можно официально зарегистрировать место жительства. Это предусмотрено обновленной редакцией Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", которая позволяет регистрацию в садовых и дачных домах. Для этого не нужно предоставлять договоры на коммунальные услуги - достаточно подтверждения факта проживания и согласия владельца.

"Без изменения назначения дома и регистрации это будет лишь временное проживание, без права на социальные гарантии", - отмечает адвокат Яна Чернышова.

О персоне: Инна Колесник

Инна Колесник - украинский юрист, общественный деятель и эксперт в сфере правовой помощи ветеранам, переселенцам и общинам, пострадавшим от войны. Она сотрудничает с общественными организациями, в частности "Сетью правового развития" и ОО "Треугольник", участвует в создании и развитии системы бесплатной правовой помощи в Украине. Является членом Совета внутренне перемещенных лиц Коломыйского городского совета, где занимается правозащитными и социальными вопросами.

Инна Колесник также известна как тренер и ментор юридических клиник, автор учебных и просветительских инициатив, направленных на повышение правовой осведомленности населения. Она активно выступает в медиа, поддерживает темы защиты прав ветеранов, совершенствования законодательства о мобилизации, социальных гарантиях и доступе к правосудию.

