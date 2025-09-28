Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Археологи на Хортице обнаружили кошелек с дирхемами, которым более тысячи лет, что подтверждает роль Днепра в древних торговых путях, указывает Галимов.

Великий Луг - на дне Днепра нашли клад, который меняет историю / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

На дне Днепра археологи обнаружили уникальную находку - кошелек с монетами, которым более тысячи лет. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

1000-летние монеты на Хортице

"Это, друзья, монеты. Это не деньги казацких времен XVIII-XVI века. Это деньги, которым тысяча лет. Это дирхемы Саманидов. Они ходили в X веке", - подчеркнул Галимов.

По его словам, монеты хранились в кошельке и были найдены между камешками.

"Есть версия у сотрудников заповедника Хортица, что кто-то просто в кошельке в X веке, тысячу лет назад, спрятал эти монетки там, между камешками. И они там лежали тысячу лет, пока уже современные археологи, исследователи их не обнаружили", - пояснил он.

Торговые пути и значение Хортицы

Ценность находки заключается не только в давности монет, но и в подтверждении роли Хортицы и Великого Луга в истории.

"Если они были найдены здесь, это говорит о том, что это место всегда было частью этого торгового пути. Мы с вами знаем о пути из варяг в греки. И это как раз X век", - подчеркнул Галимов.

Что известно о сокровищах Хортицы

Археологи обнаружили кошелек с дирхемами совсем недавно.

"Эти монеты были найдены всего несколько недель назад. Вдумайтесь, несколько недель назад совершенно новая находка", - отметил историк.

Новые открытия впереди

По словам Акима Галимова, Великий Луг до сих пор скрывает множество тайн.

"Археологи говорят о том, что еще немало новых находок ждет нас в будущем. Так что будем открывать историю дальше", - добавил он.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

