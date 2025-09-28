Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

О чем идет речь в материале:
- Что известно об археологических открытиях Запорожья
- Что нашли на дне Днепра
- Какие сокровища нашли на Великом Лугу
На дне Днепра археологи обнаружили уникальную находку - кошелек с монетами, которым более тысячи лет. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Главред выяснил, какие сокровища находят на дне Днепра.
1000-летние монеты на Хортице
"Это, друзья, монеты. Это не деньги казацких времен XVIII-XVI века. Это деньги, которым тысяча лет. Это дирхемы Саманидов. Они ходили в X веке", - подчеркнул Галимов.
По его словам, монеты хранились в кошельке и были найдены между камешками.
"Есть версия у сотрудников заповедника Хортица, что кто-то просто в кошельке в X веке, тысячу лет назад, спрятал эти монетки там, между камешками. И они там лежали тысячу лет, пока уже современные археологи, исследователи их не обнаружили", - пояснил он.
Смотрите видео о Великом Луге:
Торговые пути и значение Хортицы
Ценность находки заключается не только в давности монет, но и в подтверждении роли Хортицы и Великого Луга в истории.
"Если они были найдены здесь, это говорит о том, что это место всегда было частью этого торгового пути. Мы с вами знаем о пути из варяг в греки. И это как раз X век", - подчеркнул Галимов.
Что известно о сокровищах Хортицы
Археологи обнаружили кошелек с дирхемами совсем недавно.
"Эти монеты были найдены всего несколько недель назад. Вдумайтесь, несколько недель назад совершенно новая находка", - отметил историк.
Новые открытия впереди
По словам Акима Галимова, Великий Луг до сих пор скрывает множество тайн.
"Археологи говорят о том, что еще немало новых находок ждет нас в будущем. Так что будем открывать историю дальше", - добавил он.
Вам также может быть интересно:
- Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века
- Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивит
- Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред