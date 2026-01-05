Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

Нана Хромаева получает образование за границей.

https://glavred.info/starnews/masha-efrosinina-podelilas-redkim-foto-s-21-letney-docheryu-10729544.html Ссылка скопирована

Маша Ефросинина дети - ведущая показала, как проводит праздники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кратко:

Маша Ефросинина проводит новогодние каникулы с семьей

В Instagram звезда рассказала, как отдыхает с дочерью

Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина - мама двоих детей. Одиннадцатилетний Саша часто появляется в ее социальных сетях и пока безропотно разделяет известность звездной родительницы. Нане уже 21, и девушка приняла решение избегать публичности.

На зимние праздники вся семья собралась вместе - Ефросининой посчастливилось провести старый год и встретить новый с мужем и детьми. Также Маше удалось улизнуть на "свидание" с дочерью, о чем она рассказала в своем блоге в Instagram.

видео дня

Ведущая опубликовала фото из зрительного зала одного из кинотеатров - вместе с Наной она посмотрела фильм "Служанка". "Пошли с Наной на "Служанку". Понервничали знатно! Фильм до конца держит в тонусе! Сидни и Аманда (исполнительницы главных ролей - прим. редактора) - роскошные", - написала Ефросинина.

Маша Ефросинина с дочерью / фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина 22 года замужем за Тимуром Хромаевым. В этом браке в 2004 году появилась дочь Нана, а в 2014 - сын Александр.

Маша Ефросинина с дочерью / фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем и сыном / фото: instagram.com/mashaefrosinina

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о службе жениха-военного Соломии Витвицкой. Ведущая раскрыла детали об Алексее Ситайло, с которым помолвлена с февраля 2025 года.

Также украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк рассказал о смерти жены Светланы, которая подарила ему первенца - сына Адама. Женщины не стало в 2006 году.

Читайте также:

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред