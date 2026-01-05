Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

Кратко:
- Маша Ефросинина проводит новогодние каникулы с семьей
- В Instagram звезда рассказала, как отдыхает с дочерью
Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина - мама двоих детей. Одиннадцатилетний Саша часто появляется в ее социальных сетях и пока безропотно разделяет известность звездной родительницы. Нане уже 21, и девушка приняла решение избегать публичности.
На зимние праздники вся семья собралась вместе - Ефросининой посчастливилось провести старый год и встретить новый с мужем и детьми. Также Маше удалось улизнуть на "свидание" с дочерью, о чем она рассказала в своем блоге в Instagram.
Ведущая опубликовала фото из зрительного зала одного из кинотеатров - вместе с Наной она посмотрела фильм "Служанка". "Пошли с Наной на "Служанку". Понервничали знатно! Фильм до конца держит в тонусе! Сидни и Аманда (исполнительницы главных ролей - прим. редактора) - роскошные", - написала Ефросинина.
Маша Ефросинина 22 года замужем за Тимуром Хромаевым. В этом браке в 2004 году появилась дочь Нана, а в 2014 - сын Александр.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о службе жениха-военного Соломии Витвицкой. Ведущая раскрыла детали об Алексее Ситайло, с которым помолвлена с февраля 2025 года.
Также украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк рассказал о смерти жены Светланы, которая подарила ему первенца - сына Адама. Женщины не стало в 2006 году.
Читайте также:
- "Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений
- Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына
- Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред