Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

София Стужук "не все так однозначно" просит денег / Коллаж Главред, фото Instagram/sofia_stuzhuk

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины и рожает детей, разводиться с мужем-латышом.

Как сообщила она на своей странице в Телеграм, она лично приняла решение о разводе с Антоном Левданским, от которого она родила 2 детей. Пара долгое время жила в Риге. Как только началась война в Украине, Стужук выехала к нему.

Блогерша Стужук говорит о войне странные вещи / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

Позже пара арендовала огромную виллу в Таиланде и переехала жить туда. Теперь же Стужук написала, что разводиться с Левданским и у нее нет денег оплачивать виллу. Поэтому она решила просить их у своих подписчиков.

"Я действительно оказалась в ужасной ситуации, я не знаю, как я это все буду вывозить. На мне огромные обязательства, за виллу я должна была заплатить еще вчера, за школу я должна была заплатить еще вчера, няням, маму должна была привезти, у Лолы день рождения в воскресенье, конечно же у меня ни на что нет денег. Это очень грустно, потому, девчонки, я не буду отказываться ни от какой помощи", - жалуется сбежавшая блогерша.

Стужук просит денег / Скриншот Телеграмм

Это выглядит максимально странно, учитывая лакшери-жизнь, которую проживала блогерша.

Что касается развода, то она не назвала конкретной причины. "Мне горько "разрушать семью" и фактически идти наперекор своим ценностям. Но я знаю. Моя душа знает. Что так надо и так правильно", - расплывчато написала она.

Стужук не хватает на виллу и няню / Скриншот Телеграмм

Что Стужук говорила о войне

В июне 2024 занесена в базу сайта Миротворец за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды.

Осенью 2022 года заявила, что украинцы "виновны" в том, что их бомбят ракетами, потому что они радуются ударам по РФ и Крымскому мосту:

"Даже сейчас, когда в моем городе гремят взрывы, я думаю именно так, как написал выше Женя. Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям в других. Значит, вы не за мир точно".

Стужук обвиняют в бизнес-связях с Россией, в том что после полномасштабного вторжения она продолжала рекламировать российские товары. Согласно расследованиям OSINT-бджоли её деятельность осуществляется через российское "прокси" и под юрисдикцией РФ. На сайте https://sofiastuzhuk.club указаны российские реквизиты, а оплата производится через российские сервисы Tinkoff Pay и Яндекс Пэй, что свидетельствует об уплате налогов в РФ.

В феврале 2024 года, София отдыхала в Дубае с известными российскими блогершами, о чем похвасталась в своих соцсетях.

О персоне: София Стужук Стужук София — блогерша, инфлюэнсер, бизнес-леди, сообщает my.ua. София транслирует в сети свою жизнь, ее основные темы — лайфстайл, отношения, здоровье. Однако специфика освещения последней темы у блогера заключается в том, что она часто критикует доказательную медицину, выступая за нетрадиционные методы. За это блогершу часто критикуют в Сети.

