Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

В Киеве и области отключения будут происходить согласно утверждённым очередям.

Стали известны графики новых отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Важное:

В Киеве снова введут временные индивидуальные графики

В Киевской области отключения будут происходить согласно утверждённым очередям

В Киеве снова введут временные индивидуальные графики отключения электрической энергии.

Об это идет речь в сообщении в Facebook компании-ДТЭК.

В компании пояснили, что деления на подгруппы в этот раз не будет — для каждого конкретного адреса предусмотрен собственный график подачи электроэнергии.

Сообщается, что потребители могут ознакомиться с графиками отключений на 21 февраля по трем ссылкам: в Telegram, в Viber и на сайте поставщика.

Также уточняется, что 16 февраля в Киевской области отключения будут происходить согласно утверждённым очередям.

Ситуация с отключениями: что говорят в Минэнерго

Энергосистема Украины продолжает работать в напряжённом режиме. На объектах, пострадавших в результате обстрелов, ремонтные бригады круглосуточно проводят восстановительные работы.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ и заседания оперативного штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует с максимальной нагрузкой.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

