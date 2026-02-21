Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

Важное:
- В Киеве снова введут временные индивидуальные графики
- В Киевской области отключения будут происходить согласно утверждённым очередям
В Киеве снова введут временные индивидуальные графики отключения электрической энергии.
Об это идет речь в сообщении в Facebook компании-ДТЭК.
В компании пояснили, что деления на подгруппы в этот раз не будет — для каждого конкретного адреса предусмотрен собственный график подачи электроэнергии.
Сообщается, что потребители могут ознакомиться с графиками отключений на 21 февраля по трем ссылкам: в Telegram, в Viber и на сайте поставщика.
Также уточняется, что 16 февраля в Киевской области отключения будут происходить согласно утверждённым очередям.
Ситуация с отключениями: что говорят в Минэнерго
Энергосистема Украины продолжает работать в напряжённом режиме. На объектах, пострадавших в результате обстрелов, ремонтные бригады круглосуточно проводят восстановительные работы.
В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ и заседания оперативного штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует с максимальной нагрузкой.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
