Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

После распада СССР это имя считалось старомодным, но теперь молодые родители вновь активно выбирают его для своих дочерей.

Выбор имени для ребенка всегда зависит от моды и событий в мире. Некоторые имена, которые нравились родителям раньше, на время исчезают, а затем снова становятся популярными.

Именно так произошло с одним известным женским именем. Во времена Советского Союза оно было очень популярным, а после распада государства о нем почти забыли. Однако сейчас девочек снова часто так называют. О каком имени идет речь — расскажет Главред.

Как пишет изданиеOBOZ.UA, речь идет об имени Виктория, которое сейчас переживает новую волну популярности.

Откуда происходит имя Виктория

Имя Виктория пришло из латинского языка и означает "победительница". В Древнем Риме так звали богиню победы. Благодаря сильному значению это имя быстро стало популярным сначала в Европе, а впоследствии и во многих других странах мира.

Почему имя было таким популярным в СССР

Чаще всего девочек называли Викториями в советские времена — особенно в период с 1960-х по 1980-е годы. Родителям нравилось это имя, ведь оно ассоциировалось с победой во Второй мировой войне.

По статистике, в 1975 году имя Виктория получала примерно каждая двадцатая новорожденная девочка.

Почему имя Виктория вышло из моды

В 1990-х годах вкусы родителей изменились. Тогда популярными стали другие женские имена — Мария, Ксения, Анастасия. На тот момент имя Виктория многим казалось слишком строгим, официальным и даже немного старомодным.

Почему имя снова стало популярным

Сегодня имя Виктория снова вернулось в моду. Теперь его воспринимают как красивое, современное и универсальное. Одно из главных преимуществ этого имени — интернациональность. Его легко произносить на разных языках, а еще оно хорошо сочетается как с украинскими, так и с европейскими фамилиями.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

