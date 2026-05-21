Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожая

Вы узнаете:
- Где сажать кабачки для большого урожая
- Почему нужно обрезать листья
Кабачок – это популярный овощ, который многие выращивают на огороде. Он довольно неприхотлив и дает большой урожай. Однако чтобы растение хорошо росло и плодоносило как можно дольше, нужно знать некоторые правила.
Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за кабачками.
На каком участке нужно сажать кабачки
Кабачкам нужно не менее 6, а лучше 8 часов солнечного света в день, ведь чем больше солнца, тем лучше урожай. Поэтому нужно выбирать солнечный участок, защищенный от сильных ветров. При этом почва должна быть хорошо дренированной и иметь pH 6,0-7,0, пишет deccoria.pl.
Как правильно сажать кабачки
Обычно куст кабачков достигает примерно 0,6-1,2 м в высоту и столько же в ширину. По этой причине растениям нужно много места. Существует два способа посадки:
- Посадка в горстки. Этот метод улучшает дренаж и позволяет почве быстрее прогреваться. Нужно сформировать горстки высотой 15-30 см и шириной 30-60 см. Посейте 4-5 семян на вершине каждой горстки на глубину около 2,5 см.
- Посадка в ряды. Для этого метода нужно соблюдать расстояние 60-90 см между растениями в ряду и 90-120 см между отдельными рядами, чтобы обеспечить легкий доступ во время сбора урожая.
Как нужно поливать кабачки
Кабачкам требуется большое количество влаги – оптимально около 50 л на квадратный метр воды в неделю. Поливать растение нужно непосредственно на уровне земли, ведь мокрые листья – это самый легкий путь для развития грибковых заболеваний.
Важно, чтобы полив был регулярным. Резкие перепады – от сухой почвы до чрезмерного полива – приводят к деформации плодов и гнили.
Нужно ли обрезать кабачки
Удалять самые старые, нижние листья, особенно те, на которых есть пятна мучнистой росы, также нужно. Это улучшает циркуляцию воздуха внутри куста и замедляет распространение различных болезней.
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
