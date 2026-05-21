Как почистить килограмм молодого картофеля за пять минут – лайфхак

Вы узнаете:
- Что нужно для быстрой очистки молодого картофеля
- Как очистить мелкий молодой картофель за считанные минуты
Сезон молодого картофеля начался. И хотя многие любят готовить его на ужин чуть ли не каждый день, у такого картофеля есть один весомый минус — чистить его сложно и долго.
Однако Главред узнал, что есть лайфхак, который упростит этот процесс. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Даша под ником dehustatorka.
Способ чистки картофеля за пять минут
Сначала молодой картофель нужно хорошо помыть водой, а затем переложить еще мокрым в обычный полиэтиленовый пакет. Туда же добавляем соль крупного помола. Пропорция должна быть 300 граммов соли на 1 килограмм картофеля.
"Теперь пакетик завязываем и берем еще один, более плотный пакет вторым слоем. Его тоже завязываем и начинаем делать интенсивный массаж картофеля. Минут 5 тщательно разминаем пакет. Наша задача — перетереть каждую картофелину", — подчеркнула блогерша.
После "массажа" картофель нужно несколько раз хорошо промыть от остатков соли и кожуры.
Смотрите видео с лайфхаком:
@dehustatorka Сохраните лайфхак на долгие годы ❗️5 минут и готово ?? #лайфхак#lifehacks#молодойкартофель#рецептынаукраинском#рекомендации#recomendation♬ оригинальный звук - Дегустаторка
Другие новости:
- Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк устранит запах и налет
- Как быстро восстановить раковину из нержавеющей стали — она засияет, а неприятный запах исчезнет
- Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк
О персоне: dehustatorka
dehustatorka — украинская блогерша Дарья, которая в соцсетях делится вкусными рецептами блюд, а также кулинарными лайфхаками. В Instagram на нее подписаны более 130 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред