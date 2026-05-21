Как почистить килограмм молодого картофеля за пять минут – лайфхак

Анна Косик
21 мая 2026, 12:24
С помощью этого трюка любой сможет молниеносно очистить молодой картофель.
Полезный лайфхак для молодого картофеля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

  • Что нужно для быстрой очистки молодого картофеля
  • Как очистить мелкий молодой картофель за считанные минуты

Сезон молодого картофеля начался. И хотя многие любят готовить его на ужин чуть ли не каждый день, у такого картофеля есть один весомый минус — чистить его сложно и долго.

Однако Главред узнал, что есть лайфхак, который упростит этот процесс. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Даша под ником dehustatorka.

Способ чистки картофеля за пять минут

Сначала молодой картофель нужно хорошо помыть водой, а затем переложить еще мокрым в обычный полиэтиленовый пакет. Туда же добавляем соль крупного помола. Пропорция должна быть 300 граммов соли на 1 килограмм картофеля.

"Теперь пакетик завязываем и берем еще один, более плотный пакет вторым слоем. Его тоже завязываем и начинаем делать интенсивный массаж картофеля. Минут 5 тщательно разминаем пакет. Наша задача — перетереть каждую картофелину", — подчеркнула блогерша.

Интересные факты о картофеле
Интересные факты о картофеле / Инфографика: Главред

После "массажа" картофель нужно несколько раз хорошо промыть от остатков соли и кожуры.

О персоне: dehustatorka

dehustatorka — украинская блогерша Дарья, которая в соцсетях делится вкусными рецептами блюд, а также кулинарными лайфхаками. В Instagram на нее подписаны более 130 тысяч пользователей.

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

