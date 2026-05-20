Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

Юрий Берендий
20 мая 2026, 22:25
Военный эксперт объяснил, зачем РФ оснащает "Шахеды" ракетами Р-60 и что может означать радиоактивное излучение на отдельных элементах дронов.
Россия нанесла удар по Украине радиоактивным "Шахедом" — Жданов оценил угрозу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ

О чем идет речь в материале:

  • Ракеты Р-60 на дронах нужны для борьбы с авиацией Украины
  • Радиация на обломках не свидетельствует о применении ядерного оружия
  • Враг мог использовать грязную бомбу для создания паники среди людей

СБУ зафиксировала повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую оккупанты установили на модернизированный ударный дрон "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля этого года. О новой потенциальной угрозе для украинцев рассказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

В СБУ уточнили, что речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", обнаруженных вблизи поселка Камка. Во время радиационной разведки рядом с обломками беспилотника и ракеты был зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что значительно превышает естественный фон и может представлять опасность для здоровья людей.

"По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238", — указали в СБУ.

  СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российского ударного дрона
Олег Жданов пояснил, что использование ракеты Р-60 на "Шахедах" не является новой тактикой. По его словам, такие ракеты применяют для противодействия украинской армейской авиации, которая осуществляет перехват дронов.

"Это ракета "воздух-воздух" для борьбы с воздушными целями. Они таким образом хотят бороться с нашей армейской авиацией, которая вылетает на уничтожение "Шахедов", — пояснил он.

В то же время Жданов подчеркнул, что зафиксированное излучение не свидетельствует об использовании ядерного оружия. По его мнению, российские военные могли намеренно разместить в дроне или ракете элементы с радиоактивным загрязнением. Он предположил, что это может быть одним из вариантов так называемой "грязной бомбы", целью которой является не столько нанесение прямого ущерба, сколько создание паники среди населения.

По словам эксперта, основной эффект в таком случае связан не с самим уровнем излучения от небольшого элемента, а с психологическим воздействием на людей.

Жданов также сравнил такие действия РФ с применением запрещенных методов воздействия, в частности использованием химических веществ против украинских военных.

В то же время он подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано. Нужно выяснить, был ли радиоактивный элемент установлен намеренно, или отдельные детали просто находились вблизи источника излучения. Эксперт пояснил, что металлические предметы способны накапливать радиацию. Если они длительное время находятся возле источника излучения, то могут сами начать излучать радиацию, а устранить такое загрязнение потом довольно сложно.

"Здесь нужно еще разобраться. Была ли это намеренно установленная излучающая деталь или она где-то находилась рядом с каким-то источником радиации и набралась", — подытожил он.

Россия модернизирует "Шахеды" — в чем угроза

Как писал Главред, Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники типа "Шахед", в частности уже применяет модификации с реактивными двигателями. Об этом в эфире Киев24 заявил основатель оборонной компании First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик.

По его словам, такие модернизированные дроны значительно сложнее обнаружить с помощью радиолокационных систем.

Он отметил, что главная проблема заключается не в мощности боевой части беспилотников, а в ограниченных возможностях мобильных групп эффективно уничтожать скоростные воздушные цели такого типа.

Боровик также высказал мнение, что Украине необходимо срочно наращивать возможности средств радиоэлектронной борьбы и малой авиации, чтобы не тратить дорогие ракеты для F-16 на относительно дешевые дроны.

"Украина должна опередить врага в адаптации систем защиты к появлению скоростных беспилотников. Усиление радиоэлектронной борьбы является приоритетом в борьбе с реактивными угрозами", — подытожил он.

Напомним, что удар ракетой Х-101 по жилому дому в Киеве 14 мая унес жизни десяти человек, а спасатели несколько суток разбирали завалы многоэтажки в Дарницком районе, где были полностью разрушены этажи с первого по девятый. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что ракета могла быть изготовлена уже в этом году. В Киеве также фиксировались масштабные пожары после комбинированной атаки дронов и ракет.

Отметим, что массированный удар РФ по западу Украины и энергетической инфраструктуре 13 мая вызвал перебои с электричеством в нескольких городах. В Ровенской области тогда погибли три человека после попадания в жилой дом.

Как ранее сообщал Главред, атака дронов РФ по Одессе в ночь на 18 мая привела к разрушениям в Приморском и Киевском районах города. После взрывов повреждения получили лицей, частные дома и объекты инфраструктуры. Среди пострадавших был 11-летний мальчик.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

