Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

Коллеги музыканта сообщили о смерти популярного украинского артиста и композитора.

Умер украинский музыкант

Сегодня, 20 мая, стало известно о смерти бывшего участника популярной украинской группы ТНМК Алексея Саранчина.

Об этом сообщили на странице киевской музыкальной академии в Facebook.

В посте сказано, что остановилось сердце выдающегося украинского музыканта, блестящего джазового пианиста, композитора Алексея Саранчина.

Согласно информации коллег музыканта, он перенес внезапный тяжелый инсульт.

"Врачи, близкие, коллеги и друзья до последнего боролись за его жизнь, до последнего надеялись на чудо и верили, что его невероятная жизненная сила победит болезнь, но, к большому сожалению, чуда не произошло", - сообщают они.

Известно, что Алексей "Лепа" Саранчин был участником группы ТНМК. "Алексей Саранчин был не просто виртуозным исполнителем, а настоящей душой украинской музыкальной сцены, художником с безупречным художественным вкусом и большим сердцем. Его вклад в развитие джазового искусства неоценим, а его педагогический и творческий труд оставил глубокий след в сердцах коллег, студентов и поклонников", - сообщили коллеги артиста.

О персоне: Алексей Саранчин Алексей Саранчин - украинский джазовый пианист, композитор и аранжировщик Алексей Саранчин, выступавший в джаз-бенде Схід-Side и группе Танок на майдані Конго

