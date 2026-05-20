Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

Кратко:
- Почему умер Алексей Саранчин
- Что говорят его коллеги
Сегодня, 20 мая, стало известно о смерти бывшего участника популярной украинской группы ТНМК Алексея Саранчина.
Об этом сообщили на странице киевской музыкальной академии в Facebook.
В посте сказано, что остановилось сердце выдающегося украинского музыканта, блестящего джазового пианиста, композитора Алексея Саранчина.
Согласно информации коллег музыканта, он перенес внезапный тяжелый инсульт.
"Врачи, близкие, коллеги и друзья до последнего боролись за его жизнь, до последнего надеялись на чудо и верили, что его невероятная жизненная сила победит болезнь, но, к большому сожалению, чуда не произошло", - сообщают они.
Известно, что Алексей "Лепа" Саранчин был участником группы ТНМК. "Алексей Саранчин был не просто виртуозным исполнителем, а настоящей душой украинской музыкальной сцены, художником с безупречным художественным вкусом и большим сердцем. Его вклад в развитие джазового искусства неоценим, а его педагогический и творческий труд оставил глубокий след в сердцах коллег, студентов и поклонников", - сообщили коллеги артиста.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская блогерша и финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина, снова оказалась в больнице.
Ранее также украинская певица Гайтана, которая якобы отказалась выступить бесплатно на благотворительном концерте и запросила астрономическую сумму за одну песню,сделала заявление относительно скандала.
Вас также может заинтересовать:
- Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделала
- Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"
- Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно
О персоне: Алексей Саранчин
Алексей Саранчин - украинский джазовый пианист, композитор и аранжировщик Алексей Саранчин, выступавший в джаз-бенде Схід-Side и группе Танок на майдані Конго
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред