ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

Раньше российскую нефть закупали почти все страны ЕС, а сейчас остались лишь два исключения — Словакия и Венгрия.

Насколько в ЕС готовы заменить российскую нефть

ЕС почти полностью отказался от российской нефти

Россия блокирует альтернативные поставки в Европу

Европа диверсифицирует энергорынки и снижает зависимость

Европа почти полностью отказалась от российской нефти, а удары Украины по энергетической инфраструктуре РФ только ускоряют этот процесс. Кремль теряет доходы, логистику и рычаги влияния, тогда как ЕС наращивает диверсификацию и переходит на альтернативные источники энергии.

О том, как изменилась структура поставок, почему Россия блокирует казахскую нефть и что это означает для региона, в интервью Главреду рассказал специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус.

Европа отказалась от российской нефти: что изменилось

По словам эксперта, Европейский Союз уже фактически заменил российскую нефть альтернативными поставками — от США до стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Объемы импорта из РФ обвалились до исторического минимума.

"Объемы продаж российской нефти в Европу по сравнению с довоенным периодом сократились на порядок — в 10 раз", — отмечает Гардус.

Раньше российскую нефть покупали почти все страны ЕС, сейчас же остались лишь два исключения — Словакия и Венгрия. Их закупки, по словам эксперта, не оказывают существенного влияния на общий рынок и являются скорее политическим, а не экономическим фактором.

Почему Германия до сих пор сталкивается с препятствиями

Отдельно Гардус обращает внимание на ситуацию с Германией, которая пытается диверсифицировать поставки, но сталкивается с противодействием Москвы. Россия блокирует транзит казахской нефти, пытаясь сохранить влияние на европейский энергетический рынок.

Несмотря на это, Европа уже почти завершила процесс отказа от российских энергоносителей. На это повлияли два ключевых фактора:

возможность покупать нефть в других регионах мира;

активное внедрение "зеленого курса" и постепенный отказ от бензина как основного топлива для транспорта.

"Роль российской нефти на европейском рынке колоссально снизилась", — подчеркивает эксперт.

Как удары ВСУ влияют на работу российских НПЗ

Главред писал, что, по данным источников Reuters, Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу после удара украинского дрона, который произошел в минувшие выходные.

Отмечается, что ущерб от атаки был минимальным, однако руководство предприятия решило приостановить производство в целях безопасности и проверки оборудования.

Нефтяные санкции против РФ — новости по теме

Как писал Главред, Министерство финансов США официально продлилоосвобождение от санкций нефти РФ в море еще на месяц. Глава ведомства Скотт Бессент уточнил, что это решение направлено на то, чтобы помочь пострадавшим странам "временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море".

Ранее США возобновляли санкции в отношении российской нефти после истечения срока действия предыдущего временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

О личности: Максим Гардус Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

