Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

Ключевые тезисы Зеленского:
- Ослабление санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии
- Каждый доллар за нефть из РФ — это деньги на войну
- Необходимо, чтобы экспорт нефти агрессора сокращался
Ослабление санкций против России подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать. Пока мировое сообщество позволяет Москве обходить ограничения, Кремль конвертирует "нефтяные доллары" в тысячи дронов и ракет, летящих по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, за последнюю неделю Россия выпустила более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиабомб и около 60 ракет по украинским городам и населенным пунктам.
"Каждый доллар за нефть из России — это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд долл. – ресурс, который напрямую конвертируется в новые удары по Украине", – подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул необходимость усиления санкционного давления и ограничения российского нефтяного экспорта, в частности путем блокирования танкеров в море. Он подчеркнул, что Украина не ждет чуда, а продолжает действовать самостоятельно.
"Украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну", - добавил глава государства.
Санкции против РФ - последние новости
Как сообщал Главред, Министерство финансов США исключило два контейнеровоза и одно сухогрузное судно под российским флагом из своего санкционного списка.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в так называемый "теневой флот" России.
Однако 14 апреля санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после завершения временного исключения на поставки сырья, которое действовало из-за рисков блокирования Ормузского пролива. В то же время, по данным Politico, у России по-прежнему есть механизмы для обхода ограничений, а ее нефть продолжала поступать на мировые рынки даже под санкциями.
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
