Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

Глава государства подчеркнул, что 110 танкеров "теневого флота" Москвы в настоящее время беспрепятственно вывозят миллионы тонн нефти.

Зеленский требует заблокировать теневой флот РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

Ослабление санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии

Каждый доллар за нефть из РФ — это деньги на войну

Необходимо, чтобы экспорт нефти агрессора сокращался

Ослабление санкций против России подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать. Пока мировое сообщество позволяет Москве обходить ограничения, Кремль конвертирует "нефтяные доллары" в тысячи дронов и ракет, летящих по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за последнюю неделю Россия выпустила более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиабомб и около 60 ракет по украинским городам и населенным пунктам.

"Каждый доллар за нефть из России — это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд долл. – ресурс, который напрямую конвертируется в новые удары по Украине", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость усиления санкционного давления и ограничения российского нефтяного экспорта, в частности путем блокирования танкеров в море. Он подчеркнул, что Украина не ждет чуда, а продолжает действовать самостоятельно.

"Украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну", - добавил глава государства.

Как сообщал Главред, Министерство финансов США исключило два контейнеровоза и одно сухогрузное судно под российским флагом из своего санкционного списка.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в так называемый "теневой флот" России.

Однако 14 апреля санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после завершения временного исключения на поставки сырья, которое действовало из-за рисков блокирования Ормузского пролива. В то же время, по данным Politico, у России по-прежнему есть механизмы для обхода ограничений, а ее нефть продолжала поступать на мировые рынки даже под санкциями.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

