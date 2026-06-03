Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

Найденные на свалке картины долгие годы украшали дом семейной пары. После оценки экспертов работы продали на аукционе за 16 тысяч фунтов.

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Супруги нашли две старые картины и решила забрать их домой / Коллаж Главред, фото: Rogers Jones Auctioneers, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как выброшенные картины привлекли внимание прохожих

Почему супруги годами не подозревали о стоимости находки

Чем прославился художник, чьи работы выбросили в мусор

Супружеская пара из Великобритании во время прогулки с собакой заметила в мусорном контейнере две старые картины и решила забрать их домой. Спустя несколько лет выяснилось, что работы принадлежат известному британскому художнику Луису Уэйну.

Неожиданная находка вызвала интерес коллекционеров после того, как картины выставили на аукцион. В результате полотна, которые когда-то считались никому не нужными, были проданы за 16 тысяч фунтов стерлингов (примерно 954 тысячи гривен). Об этом пишет BBC News.

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Находка из мусорного контейнера

История началась несколько лет назад в графстве Пемброкшир. Во время прогулки с собакой супруги заметили две картины, выброшенные в мусорный контейнер. Полотна привлекли их внимание изображениями кошек, и они решили забрать находку.

По словам пары, сначала картины планировали подарить родственнице, которая очень любит кошек. Однако работы остались у новых владельцев и несколько лет просто висели на стене их дома как необычное украшение интерьера.

"Мы всегда шутили, что когда-нибудь они станут чего-то стоить, но никогда не воспринимали это всерьез", - рассказали супруги через представителей аукционного дома.

Кто такой Луис Уэйн

Решив однажды узнать больше об авторе картин, владельцы были удивлены результатами поиска. Оказалось, что работы принадлежат кисти Луиса Уэйна, который известен, как один из самых известных британских художников конца XIX и начала XX века.

Полотна привлекли внимание пары изображениями кошек, и они решили забрать их / Фото: Rogers Jones Auctioneers

Уэйн прославился своими необычными изображениями кошек и считается человеком, который во многом изменил отношение общества к этим животным. Его рисунки регулярно публиковались в газетах и журналах, а популярность художника сохраняется и спустя десятилетия после его смерти.

В 2021 году о жизни мастера даже был снят биографический фильм, главные роли в котором исполнили Бенедикт Камбербэтч и Клэр Фой.

Картины продали за тысячи фунтов

После консультаций с экспертами супруги передали работы на торги. В аукционном доме сообщили, что картины вызвали большой интерес среди коллекционеров и в итоге были проданы за 16 тысяч фунтов стерлингов.

Аукционист Бен Роджерс Джонс отметил, что подобные находки встречаются редко, но не являются чем-то невозможным. Однако по его словам, перед выставлением предметов на торги продавцы обязаны подтвердить свое право собственности на имущество.

Ранее Главред писал о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

Также сообщалось о том, что строитель нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции. В ней было 30 тысячам долларов, которые мужчина решил не оставлять деньги себе. Позже он узнал историю, которая его потрясла.

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Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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